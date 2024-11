Le serie turche sono ormai sinonimo di successo e Mediaset ha scelto di continuare a puntare su questo filone. Dopo il trionfo di Terra Amara ed Endless Love, arriva una nuova dizi turca: Tradimento, il cui titolo originale è Aldatmak.

Questa nuova produzione sostituirà La Rosa della Vendetta e promette di non deludere i fan, grazie a un cast ricco di volti già noti al pubblico italiano e ad una trama avvincente, ricca di suspense e intrighi. L’attesa è quasi finita: il debutto della prima puntata è previsto, infatti, per domenica 1° dicembre, in prima serata su Canale 5.

Trama prima puntata Tradimento: Guzide tormentata da un segreto che emerge dal passato

Al centro della storia c’è Guzide, una donna forte e determinata, interpretata da Vahide Perçin, volto amatissimo dal pubblico italiano per il ruolo di Hünkar in Terra Amara. Guzide è un magistrato integerrimo, rispettata sia nel lavoro che nella vita privata, ma il suo rigore verrà messo alla prova quando una verità sconvolgente emergerà dal passato.

La serie racconta il fragile equilibrio della sua famiglia: suo marito Tarik (Mustafa Ugurlu), e i figli Oylum (Feyza Sevil Gungor) e Ozan (Yusuf Çim) nascondono segreti che rischiano di far crollare ogni certezza. Tra intrighi, menzogne e scelte difficili, Guzide si troverà a dover affrontare non solo i problemi degli altri, ma anche le proprie paure e debolezze.

Da quante puntate è composto Aldatmak

La nuova serie turca è composta da 71 episodi, ciascuno della durata di circa 130 minuti, suddivisi in due stagioni trasmesse in Turchia tra il 2022 e il 2024. Come accaduto anche per altre produzioni simili, l'edizione italiana subirà alcune modifiche: ogni puntata durerà circa 45 minuti, portando il totale degli episodi trasmessi in Italia a ben 232.

Quando e dove va in onda la prima puntata di Tradimento

Il primo episodio della nuova serie turca targata Mediaset andrà in onda su Canale 5 domenica 1° dicembre in prima serata, subito dopo Paperissima Sprint. L'orario ufficiale, salvo ritardi, è fissato per le 21:20. La puntata sarà trasmessa in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, dove resterà disponibile gratuitamente on demand al termine della messa in onda.

La prima puntata di Tradimento (Aldatmak) va ad occupare il delicato slot della domenica sera lasciato libera da La Rosa della Vendetta. La nuova dizy turca dovrà quindi scontrarsi subito con la seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso in onda su Rai 1. Al momento, non ci sono voci in merito ad una possibile programmazione pomeridiana, opzione che potrebbe essere presa in considerazione quando terminerà anche Endless Love.