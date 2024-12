Le anticipazioni relative a Il Paradiso delle Signore in merito alla puntata che andrà in onda su Rai 1 venerdì 20 dicembre rivelano innanzitutto che Odile e Matteo lavoreranno insieme.

I due scriveranno infatti la nuova canzone del Paradiso, il tutto mentre Enrico si scontrerà con un imprevisto che gli impedirà di incontrare la figlia.

Spazio anche ad Alfredo e Clara: l’uomo le farà un regalo prima della sua partenza ma non sa che sta per accadere qualcosa tra loro che cambierà le carte in tavola.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 dicembre 2024: Odile e Matteo lavorano insieme

La trama de Il Paradiso delle Signore del 20 dicembre si concentra su tre storyline. Da una parte Odile e Matteo, che scrivono insieme la nuova canzone del Paradiso, dall’altra Enrico: l’uomo non si vuole arrendere all’idea di non trascorrere le vacanze di Natale con la figlia e insieme ad Armando studia un piano per esaudire il proprio desiderio. Proprio quando le cose sembreranno prendere la piega voluta, un imprevisto manderà tutto all’aria. La terza storyline si concentrerà sul triangolo Alfredo, Jerome, Clara.

Jerome si scusa con Alfredo e lui fa un regalo a Clara

Le anticipazioni si concentrano dunque anche su Jerome, che dopo lo scontro avuto con Alfredo a seguito del bacio che l’uomo si è scambiato con Clara deciderà di tornare sui suoi passi porgendogli le proprie scuse.

Nonostante l’episodio, Clara ha comunque deciso di partire per le vacanze di Natale con Jerome ma poco prima di intraprendere il suo viaggio verrà raggiunta da Alfredo che le vorrà fare un regalo non rassegnandosi all'idea di perderla.

Presto però tra i due accadrà qualcosa di nuovo e imprevisto che modificherà ancora una volta le carte in tavola.

Riassunto puntata 11 dicembre

Nella puntata de Il Paradiso andata in onda ieri 11 dicembre alle 16:00 su Rai 1 Salvatore ed Elvira sono stati al centro di tutto.

I due continuano ad organizzare il proprio matrimonio con la venere che ha incassato da don Saverio il si a celebrare le nozze. Elvira ha ricevuto anche un aiuto per confezionare il proprio abito ma se la ragazza è apparsa sollevata per i progressi fatti, lo stesso non può dirsi di Salvatore, preoccupato per il fatto di non poter contare sull’appoggio della famiglia Gallo per far fronte alle spese.

L’uomo non ha comunque voluto deludere la compagna e le ha detto che non c’è nessun problema e che la loro cerimonia si svolgerà a Il Circolo come Elvira desidera.

Spazio anche ad Alfredo che ha confessato i propri sentimenti a Clara.