Gleison Bremer è sulla via del recupero. Il difensore brasiliano si allena intensamente sul campo da almeno 10 giorni e in base alle sue sensazioni personali e a come proseguirà il percorso di riatletizzazione potrebbe tornare in gruppo alla fine del mese. Dunque poco prima o poco dopo il match contro il Monza in programma il 27 aprile.

Di lì a poco scatterà il countdown per rivederlo tra i convocati: dato il grave infortunio subito il condizionale è d'obbligo, ma Bremer dovrebbe a quel punto tornare disponibile per Juventus-Udinese del 18 maggio.

Bremer prosegue il lavoro di recupero, sarà certamente in campo al Mondiale per Club

Era il 2 ottobre 2024 quando la Juventus era di scena in Champions League a Lipsia. Nei primi minuti dell'incontro Bremer va a contrasto con Openda, la palla lo scavalca e il brasiliano inciampa, cade e non si rialza.

Dopo l'uscita in barella le sensazioni sono subite negative e gli esami del giorno dopo non sono confortanti. La diagnosi parla di rottura del legamento crociato.

La Juventus ha tremendamente sofferto l'assenza di Bremer e la sensazione è che col brasiliano in campo anche l'esperienza di Thiago Motta sarebbe stata diversa. La squadra ha comunque sopperito al meglio, basti pensare che ad oggi i bianconeri hanno subito 30 gol in Serie A e sono la seconda difesa del torneo (soltanto il Napoli ha fatto meglio con 25).

A quella notte hanno fatto seguito mesi e mesi di riabilitazione e adesso il centrale ex Torino sembra pronto al rientro.

Alla fine di aprile, come accennato, dovrebbe riaggregarsi al gruppo, per poi tornare in campo o per la penultima di campionato (Juventus vs Udinese) o per l'ultima (Venezia vs Juventus).

Quel che è certo è che la Juventus lo avrà in campo per il Mondiale per Club, previsto in USA dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

Il calendario della Juventus al Mondiale per Club

La Juventus esordirà nella competizione il 19 giugno contro l'Al-Ain: a seguire, il 22, ci sarà il match contro il Wydad AC, che sarà il prologo alla sfida più importante del girone, quella contro il Manchester City. A passare il turno saranno le prime due, che accederanno agli Ottavi di Finale.

Da lì in poi la formula sarà quella classica di un mondiale, con turni ad eliminazione diretta e in gara secca fino alla finalissima prevista il 13 luglio ad East Rutherford, comune dello Stato del New Jersey.

La squadra ha sconfitto il Lecce col punteggio di 2-1

Venendo alla più stretta attualità, ieri sera la Juventus ha sconfitto il Lecce per 2-1 riuscendo a portarsi momentaneamente al terzo posto in classifica. Gli uomini di Igor Tudor hanno giocato un ottimo primo tempo andando in gol con Koopmeiners e Yildiz, nella ripresa la rete della bandiera dei salentini firmata da Baschirotto a pochi minuti dal 90°. Nel prossimo turno i bianconeri affronteranno il Parma in trasferta allo stadio Tardini.