Il confortante pari di Roma, sia nella prestazione che negli esiti su una classifica che racconta di due soli punti dal terzo posto, apre per la Juventus un blocco di tre partite decisive per la corsa alla Champions League. Nei prossimi tre match gli uomini di Tudor saranno infatti chiamati ad affrontare Lecce, Parma e Monza e non intravedono all'orizzonte alcuna possibilità alternativa al portare a casa 9 punti. A partire dalla gara contro il Lecce di sabato 12 aprile, in occasione della quale il tecnico croato starebbe pensando a schierare il tridente 'pesante' composto da Yildiz, Kolo Muani e Vlahovic.

Anche e soprattutto per arginare il problema del gol, con i bianconeri capaci di segnarne appena 47 in 31 incontri di Serie A.

Yildiz, Vlahovic e Kolo Muani insieme, Cambiaso torna dal primo minuto

Anche contro il Lecce Tudor partirà dal 3-4-2-1 che tanti buoni segnali ha lanciato nel match contro la Roma. La difesa sarà ancora obbligata, con Kalulu, Veiga e Kelly che agiranno nella linea a 3 a protezione di Di Gregorio.

Pochissimi dubbi anche sulla scelta dei mediani di centrocampo, con la coppia Locatelli (in gol all'Olimpico)-Thuram che ad ora appare imprescindibile, e nell'individuazione di due dei tre attaccanti, con Yildiz e Vlahovic che vedranno senz'altro consegnarsi un'altra maglia da titolare.

I ballottaggi negli altri ruoli sono invece apertissimi: sull'out di sinistra dovrebbe tornare titolare Cambiaso, a destra invece potrebbe (ri)vedersi Nico Gonzalez, che ha già occupato il ruolo nel match vinto in casa contro il Genoa 2 settimane fa. In questo caso, ad agire sulla trequarti, insieme ad Yildiz, ci sarebbe Kolo Muani, che è chiamato a riscattarsi per allontanare le voci che lo vorrebbero pronto al ritorno in Francia.

Le alternative tuttavia non mancano: il francese potrebbe di fatti scalare ancora in panchina con uno tra Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners ad essere schierato come trequarti accanto al turco. Se nel ruolo dovesse toccare ancora all'argentino, sarebbe invece Weah ad agire come esterno di destra.

Probabile formazione Juventus, 3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez (Weah), Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Kolo Muani (Nico Gonzalez, Koopmeiners, Conceicao), Vlahovic.

All. Igor Tudor

Juventus, il problema del gol va avanti da almeno tre stagioni

Igor Tudor starebbe pensando di schierare il tridente pesante per cercare di porre un freno all'emorragia di gol che ha colpito l'attacco bianconero. Detto di come in questo campionato siano arrivati solo 47 centri in 31 gare, bisogna evidenziare come le medie realizzative delle precedenti stagioni non si discostino troppo da quelle attuali.

Nel campionato 2023-24 infatti, la Juventus ha chiuso a 54 gol, l'anno prima ancora, il 2022-23, i centri furono invece 56. Decisamente pochi per una squadra che ha superato quota 60 l'ultima volta nella stagione 2020-21 quando le reti furono 77. In panchina sedeva Andrea Pirlo, in attacco giocava Cristiano Ronaldo, che chiuse il torneo con 29 gol.