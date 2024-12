Striscia La Notizia potrebbe chiudere i battenti: il tg satirico targato Mediaset sta infatti da tempo faticando a livello di ascolti, una difficoltà certificata anche da quanto dichiarato nelle ultime ore da Pier Silvio Berlusconi a margine dell'incontro avvenuto con la stampa per tracciare il bilancio della stagione televisiva iniziata a settembre.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi su Striscia la Notizia

Anche ieri sera la puntata di Striscia La Notizia è stata seguita solo da 2 milioni e 908 mila spettatori con uno share del 14.62%, numeri ampiamente insufficienti come dichiarato dallo stesso Ad Mediaset: "È innegabile che oggi Striscia sia in un momento, diciamo così, faticoso, no?".

"In futuro, chi lo sa, potrebbero esserci anche degli altri prodotti o un’alternanza di prodotto come avviene nel preserale, sia per noi che per la Rai, come la Rai ha fatto in access. Questo non lo escludo" ha proseguito ancora Berlusconi aprendo dunque alla possibilità di un cambio di rotta epocale che potrebbe prevedere la chiusura del programma.

Striscia la Notizia paga la concorrenza di Affari Tuoi

Negli ultimi anni, Striscia ha dovuto affrontare la concorrenza agguerrita di programmi come "Affari Tuoi" su Rai 1, che domina regolarmente la fascia oraria di messa in onda del tg. Nonostante i tentativi di rinnovamento, compresi i cambi di conduzione, il format sembra soffrire il peso del tempo da una parte e i prodotti concorrenziali, come accennato, dall'altra.

L'idea potrebbe allora essere quella di rilanciare un altro prodotto, "La Ruota della Fortuna", come anticipato anche da Davide Maggio sul proprio portale.

Trattandosi di un quiz dalla sua struttura interattiva e leggera, il prodotto potrebbe infatti intercettare l'interesse di un pubblico più ampio e trasversale.

Il ritorno de "La Ruota della Fortuna" nell'access di Canale 5, un programma che negli anni '90 è stato senz'altro un fenomeno televisivo grazie alla conduzione di Mike Bongiorno ora condotto da Gerry Scotti, sarebbe una mossa strategica per Mediaset che potrebbe rivitalizzare la fascia oraria di riferimento.

La cosa non dovrebbe comunque avvenire prima della prossima primavera.

Il percorso di Striscia la Notizia

Nato nel 1988 da un'idea di Antonio Ricci, Striscia la Notizia ha rappresentato una sorta di rivoluzione nella televisione italiana. Inchieste satiriche, segnalazioni di cittadini e rubriche comiche: questi gli ingredienti alla base di un programma che per tanti anni ha conquistato il gradimento del pubblico diventando uno dei pilastri di Canale 5.

Tra i tanti conduttori che si sono avvicendati si ricordano in particolare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.