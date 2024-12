Marko Arnautovic potrebbe salutare presto l'Inter. La sessione invernale di calciomercato si avvicina e uno dei nomi più caldi potrebbe essere quello dell'austriaco, tornato in nerazzurro nell'estate del 2023 dal Bologna. Con soli 210 minuti giocati in campionato fino ad ora in questa stagione, la situazione potrebbe sbloccarsi in favore del Torino che si sarebbe già messo sulle tracce del centravanti per sopperire alla lunga assenza dell'infortunato Duvan Zapata. Il problema principale è l'ingaggio elevato del giocatore al Urbano Cairo non vorrebbe contribuire in toto, si tratta di circa 1,7 milioni, che con gli emolumenti diventerebbero 2,7 milioni.

Calciomercato Inter: Arnautovic in uscita

Nonostante la fiducia più volte riposta in lui da parte di Simone Inzaghi, Arnautovic non è mai riuscito a convincere il tecnico piacentino e i tifosi. Con il contratto in scadenza a giugno 2025, che salvo clamorosi colpi di scena non verrà rinnovato, per l'attaccante classe 1989 potrebbero nascere nuove opportunità lontane da Milano, con la stessa società nerazzurra che sarebbe disposta a lasciarlo partire anche nel caso in cui il club acquirente fosse disposto a farsi carico del suo ingaggio per la seconda parte della stagione.

Il Torino tenta il colpo Arnautovic

Tra i club maggiormente interessati c'è il Torino, alla ricerca di un numero nove che possa sostituire l'infortunato Duvan Zapata, out per tutta la stagione a causa di una lesione del legamento crociato, rimediata proprio nella gara di San Siro contro i nerazzurri dello scorso 5 ottobre.

Il nome di Arnautovic potrebbe rappresentare per il tecnico Vanoli l'attaccante esperto che possa fare la differenza fin da subito e offrire una spinta decisiva per raggiungere gli obiettivi stagionali. I granata avrebbero già avviato i contatti con l'Inter per il trasferimento del giocatore e, nonostante la concorrenza di altri club, tra cui il Siviglia, sembrano essere quelli ad aver mosso il primo passo concreto in vista di gennaio.

Dei granata si era parlato anche in chiave Correa.

Arnautovic, il nodo ingaggio e gli altri ostacoli

Una delle principali difficoltà per l'operazione riguarda sopratutto l'ingaggio di Arnautovic, arrivato nell'estate del 2023 dal Bologna per la cifra complessiva di 10,9 milioni di euro (con contratto biennale da 3,5 milioni netti).

La società guidata da Beppe Marotta sarebbe disposta a cedere il calciatore anche a titolo gratuito, a patto che il Torino si faccia carico dell'intero ingaggio semestrale. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dovrebbe quindi sborsare 1,7 milioni, che con gli emolumenti diventerebbero 2,7 milioni (compresi quelli della stagione 2025-26).

Seppur la questione dell'ingaggio rimanga abbastanza complessa, la prospettiva della titolarità e di essere ancora protagonista in Serie A all'alba degli ormai quasi 36 anni, in una piazza comunque importante come lo è quella granata, potrebbero allettare Arnautovic, che a Milano fatica a trovare spazio e continuità. Un fattore che potrebbe bloccarne la cessione è però il rapporto che l'austriaco ha con l'ambiente nerazzurro.

Nonostante lo scarso minutaggio, è comunque considerato un importante uomo spogliatoio e Simone Inzaghi potrebbe infatti preferire non privarsi di un giocatore così esperto, sopratutto in una fase così decisiva della stagione per tutte le competizioni. Il futuro di Arnautovic rimane quindi in bilico e le prossime settimane saranno fondamentali per capire se l'attaccante lascerà l'Inter. Se così fosse, il mercato di gennaio potrebbe riservare grandi sorprese anche per quanto riguarda i trasferimenti in entrata dei nerazzurri, che intanto potrebbero decidere di intervenire sul reparto arretrato visti i continui problemi fisici riscontrati da Francesco Acerbi.