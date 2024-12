Maria riceverà una proposta importante di lavoro al palazzo della duchessa nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Salvador non prenderà affatto bene questa novità, soprattutto perché Maria lo terrà all'oscuro di tutto fino a quando non sarà Romulo a informare tutta la servitù. Per Maria non sarà facile prendere una decisione: da un lato ci sarà un lavoro migliore per lei, ma dall'altro dovrà rinunciare a Salvador e ai suoi amici.

Una lettera per Maria

Maria tornerà protagonista con una novità molto importante che riguarda la sua vita lavorativa.

La ragazza, infatti, si troverà in compagnia dei suoi colleghi quando per lei arriverà una lettera dal contenuto che incuriosirà tutti. La reazione di Maria nel leggere quelle righe non passerà inosservata, anche se la ragazza non vorrà rivelare a nessuno il contenuto delle lettera. La verità emergerà solo qualche giorno dopo, quando Romulo entrerà in cucina e dirà a tutti che Maria ha ricevuto una proposta importante di lavoro come assistente personale della duchessa.

La ragazza sarà in forte imbarazzo, ma alla fine riceverà da parte dei suoi amici un grosso in bocca al lupo. I colleghi di Maria saranno entusiasti per la nuova vita che la aspetta in una bellissima casa e al servizio personale della duchessa.

Per la cameriera si tratterà di un grande salto di carriera, ma nonostante tutto, Maria sarà molto pensierosa. Salvador, infatti, a differenza degli altri, non sarà affatto entusiasta della possibilità che la sua fidanzata lasci La Promessa.

I dubbi di Maria e la delusione di Salvador

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Salvador avrà modo di parlare da solo con Maria e le dirà quello che pensa.

Il ragazzo si sentirà offeso per non essere stato interpellato prima, vista la scelta importante che Maria sarà chiamata a fare.

La giovane sarà molto dispiaciuta per la reazione di Salvador, dicendogli che non aveva trovato il coraggio di parlargli prima. "Non sapevo come dirtelo", dirà Maria al suo fidanzato. "Io non vorrei essere solo il tuo fidanzato, ma anche il tuo amico", dirà Salvador, "Così mi hai dimostrato solo una cosa: non ti fidi di me".

Maria resterà da sola e andrà a sfogarsi con Jana. La ragazza spiegherà che è molto combattuta perché dovrà scegliere tra un lavoro migliore e i suoi amici di sempre.

Maria e Salvador sognano le nozze al più presto

Nelle puntate in onda in Italia, Salvador e Maria stanno vivendo un periodo molto bello. I due sognano di sposarsi subito dopo le nozze di Catalina e Pelayo e la data sembra sempre più vicina. Salvador ha avuto qualche problema di gelosia con Maria, pensando che la ragazza fosse ancora interessata a Lope, ma ha saputo farsi perdonare.

Salvador ha chiesto in prestito a Jana la stanza per stare in intimità con Maria. Il ragazzo ha organizzato una cena romantica con l'aiuto di Lope e alla fine della serata tra lui e Maria è scoppiata finalmente la passione.