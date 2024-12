Jimena proverà ad avvelenare Abel e lui andrà dai marchesi per dire tutta la verità: "Jimena non è mai stata incinta". Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nelle puntate dal 23 al 29 dicembre Cruz e Alonso capiranno che Jimena ha preso in giro tutti, ma Manuel troverà un lato positivo in tutta questa storia. Il marchesino, infatti, approfitterà della situazione per chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Abel in pericolo Jimena pronta ad eliminarlo

Le bugie di Jimena giungeranno ad una conclusione nella prossima settimana de La Promessa.

Abel sarà sempre più opprimente con la donna che pur di non rivelare ai marchesi di aver mentito sulla gravidanza penserà a un piano per liberarsi di lui. Dopo una discussione, Jimena chiamerà Abel nella sua stanza offrendogli un tè e promettendogli che parlerà con Manuel e i suoi genitori. La donna, tuttavia, verserà del veleno nell'infuso destinato ad Abel con l'intento di ucciderlo prima che la verità venga fuori. Abel si accorgerà della tensione di Jimena e si insospettirà per la sua insistenza nel farlo bere, quindi si salverà. Il medico fingerà di avere un attacco di tosse e non manderà giù neanche un sorso di tè. Successivamente, Abel riunirà la famiglia De Lujan annunciando di avere una notizia molto importante da rivelare a tutti loro.

"So che il mio silenzio ha causato un danno irreparabile", inizierà Abel scatenando una forte curiosità in Cruz e la sua famiglia.

Cruz pronta a chiamare la polizia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Abel prenderà coraggio e rivelerà a Cruz, Manuel e Alonso che Jimena non è mai stata incinta. Il silenzio sarà la prima risposta dei marchesi che non riusciranno a credere che Jimena sia arrivata a tanto.

Abel spiegherà che lui ha sempre saputo dell'inganno di Jimena: "Non è mai stata incinta", dirà, "Era una farsa inventata da lei e appoggiata da me". Cruz e Alonso saranno furiosi con Abel e la marchesa non perderà occasione per sottolineare di non essersi mai fidata di lui. La marchesa sarà pronta a chiamare la polizia, ma Alonso fermerà sua moglie per evitare uno scandalo.

Il marchese chiederà a tutti la massima riservatezza in attesa di capire com'è meglio agire. Manuel avrà modo di parlare con Alonso e Cruz in un secondo momento e dirà loro che questa potrebbe essere per lui una buona occasione per annullare alla Sacra Rota il matrimonio con Jimena.

L'amicizia tra Abel, Manuel e Jana

Nelle puntate precedenti, Manuel e Abel hanno messo da parte le incomprensioni per iniziare una nuova amicizia. Il medico ha appoggiato la storia d'amore tra il marchesino e Jana, guadagnando la loro fiducia. Abel, inoltre, ha rivelato a Manuel e alla sua amata di essere sposato con una donna che ha gravi problemi di salute. Il medico ha spiegato che la malattia di sua moglie lo ha spinto a fare il suo lavoro per curarla nel migliore dei modi. Nonostante la bugia, Jana e Manuel hanno capito lo stato d'animo di Abel e gli hanno mostrato tutta la loro comprensione.