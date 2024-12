Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano colpi di scena per gli ex coniugi Nicotera. Nella puntata in onda giovedì 2 gennaio su Rai 3, Eugenio e Viola si riavvicineranno grazie al piccolo Antonio. Nel frattempo, Mariella cercherà di far riappacificare Castrese e Sasà, mentre Marika esorterà Pino a non arrendersi nel corteggiamento di Rosa. Ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto, che avrà qualche diverbio con Marina riguardo alla gestione di Radio Golfo 99.

Antonio favorisce il riavvicinamento di Eugenio e Viola

Le festività saranno un'occasione per trascorrere del tempo in famiglia.

Anche per gli ex coniugi Nicotera sarà il momento di passare un po' di tempo insieme al loro bambino, con un'inaspettata novità. Il piccolo Antonio farà in modo di riavvicinare Eugenio e Viola. Le anticipazioni non chiariscono se il bambino architetterà qualcosa appositamente per favorire il riavvicinamento dei suoi genitori o se il tutto sarà involontario. Nel frattempo, anche Mariella vorrà fare la stessa cosa con suo nipote Castrese e il suo collega Sasà. Da qualche tempo, i rapporti tra i due fidanzati si sono raffreddati e sarà Mariella a tentare il tutto per tutto per aiutarli a ritrovarsi, ma i suoi tentativi non andranno in porto.

Marika sprona Pino a continuare a corteggiare Rosa

Marika parlerà con Pino, cercando di convincerlo a continuare a corteggiare Rosa.

Il postino ha iniziato a tentare di avvicinarsi a lei già dal mese di agosto, ma senza successo. Solo recentemente, Rosa si è mostrata più disposta a una nuova conoscenza. Marika proverà a fare in modo che Pino non demorda nei suoi tentativi. Fra Roberto e Marina, invece, ci saranno sempre pareri discordanti riguardo alla gestione di Radio Golfo 99.

Ferri tenterà di far capire alla consorte di essere perfettamente in grado di gestire l'emittente.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Rosa si è avvicinata a Don Antoine

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Rosa si è avvicinata a Don Antoine. In seguito, ha raccontato quanto accaduto a Marika, che l'ha fatta riflettere sul fatto di non aver avuto più nessun uomo dopo la fine della sua storia con Damiano.

Intanto, Ida e Diego si sono messi alla ricerca di un appartamento in cui vivere insieme a Tommaso, trovando l'opposizione di Raffaele, che avrebbe preferito che vivessero a Palazzo Palladini. C'è stato spazio anche per le vicende di Rossella, che ha notato come Daniele Fusco abbia avuto comportamenti inappropriati anche nei confronti di Enrica Sanseverino. La dottoressa Graziani ha provato ad avvertire la sua collega, ma è stata trattata male e accusata di essere invidiosa.