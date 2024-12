Rosa e don Antoine si lasceranno andare e vivranno un momento di vicinanza che farà andare in crisi la donna nelle puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Rossella tornerà a lavorare a Napoli e capirà che il primario Fusco ha puntato una sua giovane collega, mentre Guido penserà al Capodanno. Infine, Niko e Manuel saranno molto vicini e questo non piacerà a Valeria.

Il ritorno di Rossella a Napoli

Rosa deciderà di frequentare la scuola serale per prendere finalmente il diploma che sognava. Per la madre di Manuel inizierà una fase molto importante e don Antoine non la lascerà da sola.

L'amicizia tra il parroco e Rosa, però, si farà sempre più profonda e tra i due ci sarà un momento di forte vicinanza e intimità.

Rosa andrà inevitabilmente in crisi e Marika la aiuterà a capire cosa prova davvero per don Antoine. Ci saranno novità anche per Rossella che dopo aver ritrovato Nunzio rinuncerà alla sua esperienza lavorativa in Spagna. La giovane dottoressa tornerà a lavorare al San Filippo, ma per lei i problemi non finiranno. Il primario, infatti, continuerà a tenere Rossella sotto pressione con il suo atteggiamento arrogante. Rossella, inoltre, intuirà che Fusco abbia messo gli occhi su un'altra specializzanda che potrebbe subire la sua stessa situazione.

Rosa e don Antoine: un'amicizia speciale

Don Antoine è entrato nella vita di Rosa in un momento molto difficile per lei. La donna, infatti, stava per perdere la sua casa quando ha incontrato il parroco che le ha ridato la speranza. Tra i due è nata una forte amicizia, ma a molti è sembrato che ci fosse qualcosa di più.

La gente del quartiere ha iniziato a vociferare su una possibile relazione tra Rosa e don Antoine, causando non pochi problemi a entrambi.

Giulia ha parlato con Rosa e non le ha nascosto di aver temuto che i suoi sentimenti per don Antoine andassero oltre l'amicizia.

Valeria e Manuela in competizione

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Alice proseguirà il suo stage in radio. La nipote di Roberto ammirerà Michele ogni giorno di più e anche il suo rapporto con Micaela migliorerà.

Saviani porterà avanti la sua inchiesta su Gagliotti e la tensione con Roberto sarà sempre più insostenibile.

Michele arriverà a prendere una decisione importante per il suo futuro lavorativo, mentre Costabile cederà ai ricatti di Gagliotti. Niko e Jimmy potranno contare sulla vicinanza di Manuela e questo non piacerà affatto a Valeria. Quest'ultima sarà in forte competizione con la ex di Niko e non avrà intenzione di farsi da parte. Infine, Guido dovrà cercare una soluzione per trascorrere il Capodanno con Lollo e Claudia. Il vigile dovrà parlare della sua idea a Mariella, ma non è detto che riesca a convincerla.