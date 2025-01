Vildan emozionerà Nihan con un regalo da parte di suo padre Onder la sera prima delle nozze nella puntata di Endless Love di lunedì 13 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Vildan dirà a sua figlia che la sua preziosa collana era pronta sin dal suo matrimonio con Emir, ma Onder le aveva chiesto di conservarla fino al giorno in cui sua figlia sarebbe stata davvero felice. Nel frattempo Fehime sarà entusiasta di rispettare le tradizioni e andrà a prendere la sposa con la sua famiglia e dei musicisti popolari. La madre di Kemal convincerà Nihan ad accompagnarla dal parrucchiere come da tradizione.

Kemal e Nihan emozionati la sera prima delle nozze

I preparativi per le nozze di Kemal e Nihan saranno motivo di grande gioia per le famiglie che finalmente vedranno i due protagonisti felici. Vildan sarà accanto a Nihan la sera prima delle nozze e avrà un regalo molto speciale per lei. La donna stupirà sua figlia con una preziosa collana che apparteneva a lei, ma le spiegherà che non è un regalo da parte sua. "Non io, ma tuo padre ti sta dando questa", dirà Vildan sorprendendo Nihan. La madre della futura sposa spiegherà che quel regalo di nozze era già pronto quando lei ha sposato Emir, ma Onder non ha voluto darglielo: "Questo non è il momento giusto".

Vildan continuerà a riferire le parole del suo defunto marito: "Nascondila fino al giorno in cui sarà felice di sposarsi".

Nihan sarà commossa perché le sembrerà di avere suo padre accanto in un momento così importante e si lascerà andare ad un abbraccio con Vildan.

Nel frattempo, a casa Soydere si parlerà dei preparativi delle nozze e Fehime mostrerà a Kemal un bracciale che vuole regalare alla sposa come da tradizione. Si sentirà molto la differenza di culture tra la famiglia Sezin e i Soydere, perché avranno modi diversi di intendere i riti delle nozze, ma questo non sarà un problema per gli sposi.

Musica popolare per Nihan e Vildan

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Fehime insisterà e alla fine otterrà di andare a prendere la sposa come da tradizione la mattina delle nozze. Al suo risveglio, Nihan sarà sorpresa dalla musica popolare proveniente dal suo giardino. Lei e Vildan usciranno e troveranno dei musicisti accompagnati da Kemal e da tutta la famiglia Soydere, pronti a dare un buongiorno speciale alla sposa prima delle nozze.

A Nihan non resterà altro che godersi il momento di gioia e lasciarsi travolgere dall'entusiasmo di Fehime che rivendicherà il diritto di occuparsi della sposa rispettando la tradizione. La madre di Kemal chiederà alla sua futura nuora di andare a prepararsi, perché sarà lei ad accompagnarla dal parrucchiere e poi ad aiutarla ad indossare l'abito nuziale.

La dura sconfitta di Emir e la sua sete di vendetta

Nelle puntate precedenti, Kemal ha sorpreso Nihan con un anello e una romantica proposta di nozze. Emir ha dovuto accettare la sconfitta, ma ha pensato anche ad una vendetta per il suo nemico.

In primo luogo, Emir è diventato a sorpresa il marito di Zeynep e poi ha chiesto l'aiuto di Asu per completare il suo piano.

La sorella di Kozcuoğlu è scappata dal manicomio per andare ad uccidere Leyla, ma quando si è introdotta nella villa ha cambiato idea e ha provato a togliere la vita a Nihan. Il peggio è stato evitato da Leyla che si è alzata e ha difeso sua nipote, ma è finita in carcere per aver sparato contro Asu.