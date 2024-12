Le anticipazioni di Endless Love annunciano che Kemal morirà nella puntata finale. Il lieto fine non ci sarà per Nihan che fino all'ultimo istante riceverà l'amore di Kemal, disposto a dare la vita pur di salvare per sempre lei e la sua bambina da Emir. Quest'ultimo perderà la vita insieme al suo nemico, vittima della sua stessa trappola. Per Nihan non sarà facile continuare a vivere e solo la presenza di Deniz le darà la forza per poter guardare al futuro.

Le nozze di Nihan e Kemal e la breve felicità

Come finisce Endless Love? Un tragico epilogo attende i telespettatori della dizi turca che non potranno assistere al trionfo dell'amore tra Nihan e Kemal come speravano.

La pazzia di Emir, infatti, non si placherà e culminerà con un diabolico piano di cui saranno vittime sia lui che Kemal. Nihan si ritroverà a dover lottare da sola per la sua amata Deniz, in ricordo del grande amore che ha accompagnato i suoi ultimi anni e che non ha mai potuto vivere come voleva. Tutto avrà inizio quando Emir concederà il divorzio a Nihan che potrà finalmente sposarsi con Kemal in riva al mare. Il coronamento di questo sogno, tuttavia, sarà solo l'ennesimo colpo basso per Emir che deciso ad uccidere il suo nemico non si curerà di Zeynep, incinta di suo figlio. Nel tentativo di fermare Kozcuoğlu, Zeynep perderà il suo bambino e questo segnerà per sempre il declino di Emir. Quest'ultimo non avrà più nulla da perdere e il suo unico obiettivo sarà distruggere la vita di Kemal e di tutti i suoi cari.

Aiutato dal suo collaboratore, Emir rapirà Deniz e farà vivere delle ore di terrore a Kemal e Nihan che combatteranno duramente per riavere la loro bambina.

La salvezza da Emir e la grande rinuncia

Le anticipazioni del finale di Endless Love raccontano che la trappola di Emir continuerà in un campo minato in cui i protagonisti si ritroveranno a dover fare i conti con se stessi.

Kemal farà di tutto per salvare Nihan e riuscirà nel suo intento. Soydere ed Emir, tuttavia, resteranno immobili tra le mine fino a quando non arriveranno gli artificieri. Gli uomini riusciranno a disinnescare alcune mine, ma non potranno risolvere il problema. "Il sistema è troppo sofisticato", dirà uno degli uomini spegnendo la speranza in Nihan.

Kemal afferrerà Emir per un braccio, pronto a farsi saltare in aria con lui pur di salvare Nihan dalla sua ossessione. "Porta via Nihan da qui", chiederà Kemal ad Hakan prima di muovere la gamba per far esplodere la mina. Per Nihan il dolore sarà straziante e l'unico motivo che la spingerà ad andare avanti sarà l'amore per la piccola Deniz.

Kemal e Nihan ad un passo dal sogno

Nelle puntate in onda in Italia Emir nutre ancora la speranza di poter tenere Nihan legata a sé. Kemal lo ha ricattato e lo ha costretto a concedere il divorzio a sua moglie, ma Emir è convinto di poter eliminare il suo nemico senza problemi. Kozcuoğlu può contare sulla vicinanza di Asu che sebbene si trovi in manicomio è sempre disposta ad eseguire gli ordini di suo fratello.

Kemal, invece, è certo di aver vinto la sua battaglia e sta organizzando il matrimonio dei suoi sogni con Nihan. I due si stanno preparando ad essere anche per la legge i genitori di Deniz e la speranza di una vita insieme si sta facendo sempre più concreta.