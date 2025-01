Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano cambiamenti in vista dopo la partenza di Clara per il Belgio. Nella puntata che andrà in onda lunedì 3 febbraio alle 16 su Rai 1, Irene dovrà trovare una nuova Venere per il negozio e scriverà un annuncio da lasciare al Gran Caffè Amato. Nel frattempo, Delia e Agata, sapendo che la capo commessa vive ormai da sola, faranno una sorpresa a Cipriani. Spazio anche alle vicende di Rosa, che sarà pronta ad accettare la proposta di Tancredi, mentre Odile diventerà la nuova direttrice della Galleria Milano Moda.

Irene cerca una Venere per Il Paradiso delle signore e scrive un annuncio

La mancanza di Clara si farà sentire non solo nell'appartamento delle Veneri, ma anche in negozio. Irene dovrà, quindi, impegnarsi a trovare una sostituta per l'amica e collega, che si è trasferita da pochi giorni in Belgio con Alfredo. La capo commessa de Il Paradiso delle Signore scriverà un annuncio e lo lascerà al Gran Caffè Amato. Improvvisamente, ci sarà un colpo di scena: anche alla Galleria Milano Moda sarà in corso la stessa ricerca, poiché avranno bisogno di una nuova commessa per il negozio.

Delia e Agata fanno una sorpresa a Irene

Nel frattempo, Irene vivrà da sola nell'appartamento delle Veneri: Elvira si è sposata da poco, mentre Clara è all'estero.

Delia e Agata vorranno quindi risollevare l'umore della capo commessa facendole una sorpresa. Le anticipazioni non chiariscono in che modo le due Veneri sorprenderanno Irene, ma potrebbe trattarsi di una visita a casa per farle compagnia. Intanto, Rosa sarà pronta ad accettare di scrivere un articolo per il giornale di Tancredi.

Tuttavia, Di Sant'Erasmo proporrà una condizione alla giornalista. A casa dei coniugi Amato, invece, verrà rivelato il motivo che porta Luisa a non voler più vivere con suo marito Andrea: pensa che lui l'abbia tradita con la segretaria. Spazio anche alle vicende di Odile, che diventerà la nuova direttrice della Galleria Milano Moda grazie a Umberto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Clara ha lasciato Alfredo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Clara ha preso la dolorosa decisione di lasciare Alfredo, dopo aver scoperto che il suo fidanzato aveva prestato dei soldi a Irene, tenendola all'oscuro della cosa. Nel frattempo, Anita si è trasferita a Venezia, mentre Armando è andato in Grecia per aiutare il suo amico Giorgio Torri, gravemente malato. Spazio anche alle vicende di Concetta, che si è accorta che sua figlia Agata è innamorata di Roberto. Adelaide, invece, ha avuto dei mancamenti, facendo preoccupare Umberto, che l'ha accompagnata a fare una visita specialistica.