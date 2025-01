Curro confesserà a Manuel le sue pene d'amore: "Amo Martina" dirà nella puntata de La Promessa di giovedì 23 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà sorpreso di sapere che tra Curro e Martina c'è stata una travolgente storia d'amore. Il signorino spiegherà che vedere Martina gli fa male e quindi vuole arruolarsi per allontanarsi da lei e provare a dimenticarla. Manuel proverà senza successo a fargli cambiare idea. Nel frattempo, Cruz continuerà a tenere d'occhio Manuel e Blanca per capire se tra loro ci sia del tenero.

Manuel capirà che Curro ha problemi di cuore

La decisione di Curro di partire per combattere in guerra non lascerà nessun indifferente. Cruz e Lorenzo brinderanno all'evento perché saranno molto felici di vedere il ragazzo andare via da La Promessa, ma il resto della famiglia sarà preoccupato. In particolare, Manuel non riuscirà a comprendere le ragioni che hanno spinto Curro verso una scelta così drastica e deciderà di parlargli. In un primo momento, il signorino risponderà che la sua partenza è dettata unicamente dal senso di responsabilità verso quello che sta succedendo in Europa. Manuel, tuttavia, non si accontenterà di questa spiegazione e sarà certo che Curro stia soffrendo per una ragazza.

"Dimmi chi è questa ragazza", chiederà il marchesino, "Chiunque sia non vale la pena". Curro si arrabbierà molto con Manuel per la sua insistenza, ma alla fine sarà costretto a cedere: "Amo Martina". Per il marchesino sarà una sorpresa; "Martina, mia cugina?" chiederà ancora incredulo. Curro racconterà a Manuel l'inizio della sua storia d'amore con la ragazza che ha conquistato il suo cuore e gli parlerà di una storia molto intensa.

Alonso e Manuel non riusciranno a fermare Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro spiegherà a Manuel che la presenza di Martina lo fa soffrire molto. "Il mio cuore è distrutto", dirà, mi fa male vederla. Il marchesino comprenderà le ragioni di Curro, ma proverà a convincerlo che la guerra non è la soluzione al suo problema.

Nonostante le parole di Manuel, però, Curro non cambierà idea e gli chiederà di non interferire nelle sue scelte oltre a non rivelare quello che si sono detti. Anche Alonso sarà molto preoccupato per Curro e proverà a fermarlo, ma il ragazzo non ascolterà i consigli di nessuno. Nel frattempo, Cruz avrà ancora la convinzione che tra Manuel e Blanca ci sia del tenero e terrà d'occhio i due ragazzi per avere conferma dei suoi sospetti.

Martina e Curro: una storia naufragata

La storia tra Martina e Curro è stata travolgente, ma ha iniziato ad accusare i primi colpi quando è morto il padre della ragazza. Martina si è allontanata da Curro e quando il ragazzo è stato vittima della sparatoria nella battuta di caccia è tornata a preoccuparsi molto per lui.

Martina ha temuto seriamente di perdere Curro e la fiamma sembrava essersi riaccesa. Le cose, tuttavia, non sono andate come previsto perché appena Curro si è svegliato Martina gli ha spezzato il cuore lasciandolo. La ragazza ha spiegato che Curro meritava molto di più di lei, ma qualche giorno dopo ha confessato a Catalina di amare ancora il ragazzo. Curro è convinto che Martina non ricambi più i suoi sentimenti e da qualche settimana non fanno altro che litigare.