Curro lascerà Alonso senza parole rivelandogli di voler partire per il fronte: "Voglio combattere in guerra", ammetterà il signorino nella puntata de La Promessa di domenica 19 gennaio. Le anticipazioni rivelano che il marchese sarà terrorizzato all'idea di poter perdere Curro, mentre Manuel si lascerà andare alla passione con Jana. Ci sarà tensione tra Lope e Santos, perché il nuovo lacchè non lascerà in pace Vera e il cuoco gli intimerà di stare al suo posto. Infine, Dieguito avrà ancora la febbre e questo spaventerà molto Pia che non saprà più cosa fare per aiutarlo.

Passione tra Jana e Manuel a La Promessa

Romulo farà una scoperta che lo farà preoccupare molto, perché troverà nella stanza di Curro delle mappe del fronte e degli articoli di giornale che parlano della guerra. Il capo maggiordomo andrà subito a parlare con Alonso di quello che ha visto e il marchese affronterà Curro per capire come mai sia così interessato alla guerra. Il signorino non farà mistero delle sue intenzioni e spiegherà ad Alonso che sta studiando perché vuole arruolarsi. "Voglio combattere", dirà Curro al marchese che sarà terrorizzato e allo stesso tempo furioso. Nel frattempo, grazie a Blanca, Manuel troverà il modo di seguire il suo cuore e si precipiterà nella stanza di Jana.

Tra i due innamorati tornerà la passione e la crisi degli ultimi giorni sembrerà ormai un ricordo lontano. Ci sarà ancora molta preoccupazione per la salute del piccolo Dieguito che continuerà a peggiorare e Pia sarà disperata e non farà altro che piangere temendo il peggio.

Santos metterà gli occhi su Vera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che ci sarà molta tensione tra i domestici.

Oltre alla grande apprensione per la febbre di Dieguito, i protagonisti dovranno affrontare la difficile convivenza con Santos, il nuovo lacchè. Vera sarà al centro delle attenzioni del ragazzo che sembrerà non avere alcun rispetto del suo rapporto con Lope. Il cuoco saluterà la sua amata bendandole gli occhi e lei reagirà in modo molto spaventato, tanto che lui le chiederà il perché di questo atteggiamento.

Vera spiegherà che pensava fosse Santos e Lope capirà che il nuovo lacchè sta dando molto fastidio alla ragazza. Il cuoco non sopporterà questa situazione e appena avrà modo di incrociare Santos si sconterà duramente con lui. Lope intimerà al nuovo arrivato di stare lontano da Vera, ma Santos non lo prenderà sul serio. Con aria di sfida, il lacchè insinuerà che Lope teme il confronto con lui.

La minaccia di Cruz fa soffrire Pia

Nelle puntate precedenti, Pia ha portato Dieguito alla tenuta di nascosto perché il bambino si è ammalato. Il nuovo maggiordomo, Ricardo, si è mostrato subito disponibile con Pia e ha preso a cuore il suo problema. Pur sapendo di fare qualcosa alle spalle di Cruz, Ricardo si è offerto di tenere il bambino in assenza di Pia.

Il segreto, tuttavia, è durato molto poco, perché la marchesa ha convocato Pia e l'ha minacciata: "Se Dieguito è qui puoi fare le valigie". A nulla è servito spiegare a Cruz che il bambino sta molto male, la marchesa ha detto chiaramente che non vuole il bambino al palazzo. A rivelare tutto a Cruz è stata come sempre Petra che ha spiegato a Pia di aver svolto solo il suo lavoro.