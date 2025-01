Manuel sarà disperato e temerà per la vita di Curro, ferito in guerra: "Non respira", urlerà in lacrime nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Curro si lancerà senza paure nel campo di battaglia e Manuel sarà costretto a seguirlo rischiando la sua vita. Entrambi i cugini verranno colpiti, ma Manuel riuscirà a riprendersi, mentre Curro non darà segni di vita. Il marchesino gli farà un massaggio cardiaco, mentre continuerà a implorarlo di svegliarsi.

Curro e Manuel in guerra

Nelle prossime puntate Manuel e Curro si troveranno faccia a faccia con gli orrori della prima guerra mondiale.

I due cugini lasceranno il palazzo all'alba senza dire nulla a nessuno e Cruz apprenderà attraverso una lettera la scelta di Manuel. Presto i due ragazzi si renderanno conto della gravità della loro scelta, perché i combattimenti saranno molto più duri di quanto pensassero. Il primo obiettivo di Manuel sarà quello di proteggere Curro e per questo gli raccomanderà di evitare operazioni troppo pericolose. Quando sarà sul campo di battaglia, però, Curro dimostrerà di essere disposto a tutto per essere un bravo soldato e non avrà paura del pericolo. Manuel perderà di vista suo cugino e quando chiederà di lui a uno dei soldati verrà a sapere che si è sistemato a nord, dove c'è stato un attacco. Il marchesino correrà sul campo di battaglia urlando il nome di Curro, ma non riceverà risposta.

Nel frattempo, si scatenerà l'offensiva e Manuel rischierà la vita sfidando mine e spari pur di ritrovare suo cugino.

Manuel e Curro colpiti sul campo di battaglia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che senza nessuna protezione, Manuel si esporrà al pericolo urlando disperatamente il nome di Curro sul campo di battaglia.

Il marchesino vedrà suo cugino correre incontro al nemico ma non riuscirà a fermarlo in tempo: entrambi verranno colpiti. Quando cesserà il fuoco, Paco, uno dei soldati con cui Curro e Manuel faranno amicizia, correrà ad aiutarli. Il marchesino si riprenderà in poco tempo e il suo unico pensiero sarà per suo cugino che invece non darà segni di vita.

Manuel, terrorizzato, si trascinerà vicino a lui. "Non respira", urlerà provando a farlo riprendere con un massaggio cardiaco, "Ho promesso di riportarti vivo a casa". In preda al panico, Manuel pregherà Curro di svegliarsi mentre confiderà al suo amico che ha dato la sua parola e non può rimangiarsela.

La paura di Jana di perdere suo fratello e Manuel

Nelle puntate in onda in Italia, Curro ha deciso di partire per il fronte e Manuel ha rivelato a Jana che non ha altra scelta che seguirlo. Il marchesino ha spiegato che Curro non ha nessuna esperienza e non avrebbe possibilità di sopravvivere alla guerra. Jana ha capito le ragioni di Manuel ed è stata anche l'unica a salutarlo prima della partenza.

La decisione di Curro è dovuta alla sofferenza che prova per la rottura con Martina e in un momento di vicinanza lo ha confidato a Manuel: "Amo Martina". Jana non può far altro che sperare che suo fratello e il suo amato tornino sani e salvi, ma dovrà nascondere la sua disperazione al palazzo. Nessuno, infatti, conosce il suo forte legame con Manuel e Curro.