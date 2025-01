Zeynep accuserà Emir: "Hai ucciso tu Poyraz ieri sera", dirà nella puntata di Endless Love in onda sabato 18 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Emir dovrà comunicare la brutta notizia a Zeynep che vedrà in lui il colpevole dell'aborto.

Le parole di Zeynep faranno infuriare Emir che dopo averle chiesto di smettere di accusarlo uscirà dalla stanza in lacrime. Nel frattempo, Kemal e Nihan vivranno la felicità della loro prima notte di nozze, ignari della tragedia che ha colpito Zeynep.

La prima notte di nozze di Kemal e Nihan

Emir sprofonderà in un grande dolore quando il medico gli comunicherà che il piccolo Poyraz non ce l'ha fatta dopo l'incidente di Zeynep.

L'uomo resterà nel corridoio in preda alla disperazione e nella sua mente si farà sempre più spazio l'idea che Kemal sia colpevole anche di questa perdita.

Il delirio porterà Emir ad identificare Kemal nell'infermiere di passaggio nel corridoio e si avventerà su di lui, incolpandolo della morte di suo figlio. Il medico tornerà a parlare con Emir della situazione di Zeynep, dicendogli che la donna si riprenderà dopo l'operazione e che il peggio è passato.

Spetterà a Kozcuoğlu il doloroso compito di comunicare a Zeynep la perdita del loro bambino. L'uomo entrerà nella sua stanza e aspetterà il risveglio di sua moglie ripercorrendo gli istanti dell'incidente. Nel frattempo, Kemal e Nihan torneranno a casa e festeggeranno la loro prima notte di nozze, ignari di quello che è accaduto a Zeynep.

Il grande dolore di Zeynep ed Emir

Le anticipazioni di Endless Love raccontano ancora che Emir sarà presente al risveglio di Zeynep e che le spiegherà subito che ha avuto un incidente venendo operata. La prima domanda della donna riguarderà il piccolo Poyraz: "Sta bene?".

Dallo sguardo di Emir, Zeynep capirà già che è successo il peggio ed inizierà ad agitarsi.

"Era il mio tutto", dirà tra le lacrime, "Sopportavo tutto per lui". In un primo momento, la donna non accetterà la realtà: "Poyraz è qui dentro di me, non è morto", continuerà a ripetere ad Emir che non saprà più cosa dirle. Quando Zeynep realizzerà di aver perso il suo bambino vedrà in Kozcuoğlu il colpevole di tutto. "Sei stato tu ad ucciderlo", dirà, "Hai ucciso tu Poyraz ieri sera".

Emir perderà la pazienza e non esiterà ad aggredire sua moglie: "Rimangiati quello che hai detto", ma lei continuerà. Ferito da queste accuse, Emir uscirà e andrà a piangere nel corridoio.

Il rapimento di Kemal ad un passo dalle nozze

Nelle puntate precedenti, Nihan e Kemal si sono finalmente sposati in riva al mare coronando il loro sogno d'amore. Emir, tuttavia, ha provato fino all'ultimo momento ad impedire le nozze, tanto che ha sequestrato Kemal bloccandolo nel salone di Huseyin ad un passo dall'altare. Soydere è stato portato in una camera iperbarica, condannato a morire per asfissia.

Appena Zehir ha realizzato che Kemal era stato rapito, ha subito chiesto aiuto a Zeynep per capire dove si trovasse. La donna ha fatto mente locale delle ultime conversazioni di Emir e alla fine è riuscita a trovare suo fratello. Grazie a Zeynep, Kemal è stato liberato appena in tempo per sposare Nihan.