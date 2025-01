Romulo avvertirà Catalina: "Cruz vuole rinchiuderti in manicomio", dirà nella puntata de La Promessa di martedì 4 febbraio. Le anticipazioni rivelano che il maggiordomo sarà molto preoccupato per la ragazza e andrà nell'hangar a parlarle. Nel frattempo, Santos provocherà Lope vantandosi di aver conquistato Vera. Infine, Cruz sarà disperata per Manuel e a starle accanto ci sarà la sua amica Maria Antonia.

Le provocazioni di Santos a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Santos e Vera saranno una coppia per tutti, anche se la ragazza reciterà soltanto un ruolo.

Lope soffrirà terribilmente per questo e il lacchè non perderà occasione per provocarlo. "Dovresti essere felice per lei perché sta molto bene con me", dirà Santos a Lope, vantandosi di averla conquistata come aveva detto tempo prima. Romulo si accorgerà del disagio di Lope e interverrà subito a richiamare all'ordine Santos e il cuoco. Nel frattempo, Cruz piangerà in camera sua a causa della preoccupazione per Manuel e Alonso arriverà a consolarla. Il marchese non riuscirà a tranquillizzare Cruz e per questo arriverà Maria Antonia che proverà a far sorridere la sua amica ricordando i vecchi tempi. La marchesa metterà da parte per qualche minuto i pensieri negativi grazie a Maria Antonia, ma non sarà per nulla ottimista su suo figlio Manuel.

La preoccupazione di Romulo per Catalina

Nella puntata di martedì 4 febbraio, Romulo sarà molto preoccupato per la signorina Catalina. Dopo aver ascoltato il piano di Cruz che mira a rinchiudere la ragazza in manicomio, il capo maggiordomo non penserà ad altro. Romulo proverà a parlarne con Alonso, ma alla fine non riuscirà a dire al marchese quello che ha sentito dire a sua moglie e don Lorenzo.

Il capo maggiordomo andrà a portare una fetta di torta a Catalina che gli ribadirà il suo bisogno di restare sola. Romulo spiegherà alla ragazza che è molto preoccupato per lei e deve parlare di una cosa importante. "Ho ascoltato una conversazione di Cruz e Lorenzo", inizierà Romulo, "La marchesa vuole rinchiuderti in manicomio".

Catalina sarà sconvolta, ma rassicurerà il maggiordomo dicendogli che lei è perfettamente lucida e nessun medico potrebbe mai decidere il manicomio per lei. Romulo, tuttavia, spiegherà a Catalina che con il denaro è possibile ottenere qualsiasi cosa.

La disperazione di Cruz e il suo odio per Curro

Nelle puntate precedenti, a La Promessa è arrivata una lettera che ha spento le speranze di Cruz. Manuel e Curro non sono risultati tra le vittime, ma l'amico di Lorenzo ha anche precisato che l'ultima battaglia che li ha coinvolti è stata una carneficina. Inoltre, ha aggiunto che è stato riconosciuto appena un quarto di tutti i caduti. Questa notizia ha gettato Cruz nello sconforto, tanto che la marchesa ha pianto con Jana: "Manuel è tra le vittime". Dalla ricezione di quella lettera, Cruz non fa altro che pensare al peggio e odia ancor di più Curro, che ha trascinato suo figlio in guerra.