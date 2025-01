Cruz aprirà il suo cuore a Jana: "Manuel è tra le vittime"; dirà disperata alla cameriera nella puntata de La Promessa di domenica 2 febbraio. Le anticipazioni rivelano che alla tenuta arriverà una lettera per nulla incoraggiante. Un amico di Lorenzo scriverà che l'ultima battaglia di Manuel e Curro è stata una carneficina e fino a quel momento è stato riconosciuto appena un quarto delle vittime. La marchesa sarà disperata all'idea di poter aver perso il suo amato figlio e Jana ascolterà il suo sfogo.

Una lettera preoccupante a La Promessa

Alla tenuta arriveranno notizie dal fronte che faranno disperare Cruz.

Lorenzo, infatti, riceverà una lettera da parte di una sua vecchia conoscenza che lo informerà dell'ultima battaglia a cui hanno preso parte anche Manuel e Curro. Il capitano leggerà che i due ragazzi non figurano tra le vittime, ma questo non solleverà il morale della marchesa. Nella lettera, infatti, sarà scritto che la battaglia è stata una carneficina e fino a quel momento non sono stati riconosciuti neanche un quarto dei caduti effettivi. Alonso inviterà sua moglie a non perdere la speranza, ma in fondo anche lui temerà il peggio come Cruz. La marchesa scoppierà a piangere e andrà in camera sua. Jana andrà a servire una tisana a Cruz che apparirà visibilmente scossa e giù di morale. La cameriera le proporrà un massaggio rilassante e la marchesa accetterà.

In questa occasione, la corazza di Cruz si scioglierà in un pianto per le preoccupazioni che riguardano la sorte di Manuel. Jana chiederà alla marchesa come mai soffra così tanto e Cruz risponderà senza mezzi termini: "Mio figlio forse è morto".

Jana e Cruz incredibilmente vicine

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana dovrà trattenere le sue emozioni con Cruz che le parlerà della lettera arrivata alla tenuta.

"C'è stata una carneficina", dirà in lacrime, "Non sono stupida, Manuel è tra le vittime". Jana proverà a consolare Cruz, invitandola a pensare che Manuel e Curro torneranno a casa sani e salvi. Quando sentirà il nome di Curro, Cruz cambierà tono e intimerà a Jana di non considerare più il signorino come un membro della famiglia.

"Per colpa dei suoi capricci mio figlio rischia la vita", dirà la marchesa attribuendo a Curro tutta la responsabilità del suo dolore.

I cambiamenti dopo il salto temporale

Nelle puntate precedenti c'è stato un salto temporale di qualche mese e si sono visti diversi cambiamenti alla tenuta. Petra non è più la cameriera personale di Cruz, ma è diventata la governante della servitù mentre Pia è una semplice domestica. Teresa ha preso il posto di Maria e ha lasciato la tenuta per andare a lavorare dai duchi. Vera, invece, ha lasciato Lope per piegarsi al ricatto di Santos che ha minacciato di rivelare a tutti la sua identità. Infine, Cruz, sta attraversando un periodo molto buio della sua vita, perché Manuel ha deciso di seguire Curro in guerra e lei non riesce a pensare ad altro.