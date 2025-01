Guzide sarà furiosa con Oylum e romperà i rapporti con lei: "Ti ripudio legalmente", le urlerà nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Guzide saprà da Yesim che sua figlia le ha mentito per anni sui suoi studi e si sentirà umiliata e delusa. La reazione della giudice sarà drastica, tanto che giurerà a Oylum che non sarà più sua figlia, neanche per la legge. La ragazza sarà disperata e nessuno riuscirà a calmare sua madre. Yesim, invece, sorriderà di soddisfazione e questo farà infervorare Oylum che si scaglierà contro di lei.

La grande delusione di Guzide

Guzide scoprirà la verità sugli studi di Oylum nelle prossime puntate e tutto succederà nel peggiore dei modi. La protagonista avrà un aspro litigio con Yesim che la accuserà di essere una manipolatrice e bugiarda. A quel punto, la compagna di Tarik reagirà distruggendo tutte le certezze di Guzide: "Oylum è stata espulsa dall'università, è tua figlia la bugiarda".

Dopo un silenzio glaciale, la giudice chiederà conferma a sua figlia e quando Oylum ammetterà di aver mentito si scatenerà il putiferio. Guzide schiaffeggerà sua figlia, ma non si fermerà qui, perché alle preghiere di perdono di Oylum negherà ogni possibilità di riconciliarsi con lei senza nessuna esitazione.

"Ti ripudio legalmente", urlerà la donna in preda alla rabbia e alla delusione, "Non voglio avere più nulla a che fare con te". Oylum sarà disperata e ogni tentativo di spiegarsi sarà spento sul nascere, perché Guzide non le permetterà di dire una parola: "È finita, è finita" ripeterà Guzide. Ozan, Nazan e Umit saranno presenti ma non potranno fare nulla per intervenire a favore della ragazza, mentre Yesim sorriderà soddisfatta.

Guzide, dura con Oylum, lancia le sue cose dalla finestra

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che dopo il duro scontro, Oylum potrà contare sul sostegno di Tolga. La ragazza spiegherà al suo fidanzato che temeva proprio quella reazione da parte di Guzide e per questo non riusciva mai a parlarle della sua vita. La giudice, nel frattempo, andrà in camera sua e chiederà di restare da sola.

In giardino, Oylum rincorrerà Yesim per metterle le mani addosso e a dividere le due donne sarà Tarik. "Lei è il diavolo in persona" urlerà Oylum a suo padre per metterlo in guardia. Il litigio tra Oylum e Yesim sarà interrotto da Guzide che dalla finestra del piano di sopra inizierà a lanciare a sua figlia tutti i suoi vestiti e le sue cose. Oylum si sentirà umiliata e abbandonata da sua madre, ma questo è il prezzo che dovrà pagare per le sue bugie.

Il segreto di Oylum e Tarik

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum ha appena confessato a Tarik di essere stata espulsa dall'università. Padre e figlia si sono ritrovati e hanno deciso di nascondere questo segreto, soprattutto a Guzide. Tarik ha chiesto a sua figlia di andare a conoscere Yesim e la piccola Oyku, ma la ragazza ha chiesto un po' di tempo per pensarci.

Sia Tolga che Selin hanno sconsigliato a Oylum di accettare l'invito a cena di Yesim, ma alla fine la ragazza ha detto di sì a suo padre per riconoscenza. Tarik e Oylum erano certi che avrebbero custodito anche questo segreto, ma tutto è andato in fumo quando Guzide è andata a chiamare suo marito e ha sorpreso Oylum a casa della sua rivale.