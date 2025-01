Umit rischierà fino a dieci anni per il rapimento di Oyku nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che durante un viaggio di Yesim, la bambina sarà affidata a una babysitter poco attenta. Umit e Guzide la porteranno a casa con loro e Oyku ne sarà molto felice. Al suo ritorno, però, Yesim denuncerà Umit per il rapimento e l'uomo si ritroverà in un grosso guaio con la giustizia.

Il viaggio di Yesim per staccare la spina

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim preferirà allontanarsi un po' dalla città perché si sentirà sotto pressione dopo aver tolto la vita a Burcu.

Tarik le dirà di dover partire per motivi di lavoro e lei coglierà la palla al balzo per andare ad Antalya. La donna spiegherà che sua zia deve affittare una casa e ha chiesto a lei di occuparsi di tutto. Per qualche giorno, Oyku dovrà restare da sola e Yesim assumerà Selime, una babysitter poco attenta ai bisogni della bambina. La ragazza porterà Oyku al parco, ma sarà molto distratta con lei e occuperà il suo tempo a parlare con i suoi amici. Guzide sarà in macchina con Umit, che riconoscerà Oyku da lontano e la osserverà. L'uomo sarà molto infastidito dalla disattenzione di Selime e quando Oyku cadrà, correrà da lei per sapere se sta bene. La bambina sarà molto felice di vederlo e gli chiederà di portarla con sé, perché non vuole stare con la babysitter.

Guzide abbraccerà Oyku e la porterà alla villa, decisa a ospitarla per qualche giorno. La bambina sarà di ottimo umore, perché ci sarà anche Oylum e instaurerà un rapporto speciale con Umit, che in lei vede un po' la figlia che gli manca molto. Nel frattempo, Selime si accorgerà che la bambina è sparita e correrà alla polizia, ma gli agenti non sapranno aiutarla perché, oltre a non avere nessun documento di Oyku, non ricorderà neanche il suo cognome.

All'improvviso, arriverà l'amica di Selime che mentirà a tutti dicendo che la bambina è stata ritrovata dalla madre.

La disperazione di Yesim, Oyku sparita nel nulla

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che l'amica di Selime le proporrà di fingere per non finire nei guai, assicurandole che avrebbero trovato la bambina prima del ritorno di Yesim.

La babysitter ascolterà il consiglio dell'amica e inizierà a mentire a Yesim, dicendo che Oyku sta dormendo e la terrà sempre aggiornata con dei messaggi. Yesim si accorgerà che qualcosa non va quando la babysitter smetterà di farsi sentire e al suo numero risponderà un'altra persona dicendo che ha acquistato il telefono. Allarmata, Yesim tornerà a Istanbul e si recherà a casa sua, ma Oyku sembrerà sparita nel nulla. La donna si recherà alla polizia in preda al panico: "Mia figlia è stata rapita". In un primo momento, Yesim punterà il dito contro la babysitter, ma quando gli agenti ricorderanno che Selime aveva denunciato la scomparsa di Oyku, cambierà idea. Yesim vedrà delle immagini del parco in cui si trovava Oyku e noterà che Umit la porta via con sé.

La donna, con una pattuglia, si recherà a casa di Guzide e accuserà Umit di aver rapito Oyku. Le immagini saranno una prova schiacciante, anche se la bambina continuerà a dire che è stata lei a chiedere ospitalità. Guzide e la sua famiglia spiegheranno la situazione alla polizia, ma Yesim avrà intenzione di andare fino in fondo. Sezin non sarà ottimista e spiegherà che la situazione di Umit è grave: rischia fino a dieci anni per il rapimento di una bambina.

Oyku si è molto legata a Guzide

Nelle puntate precedenti, Oyku ha imparato a conoscere Guzide e la sua famiglia grazie a Oylum. Quest'ultima, settimane prima, aveva trovato la figlia di Tarik da sola a casa e l'aveva portata con sé. In quell'occasione, la bambina si è ricreduta su Guzide.

Oyku aveva visto per la prima volta Guzide quando la donna ha sorpreso Oylum a cena da Yesim e ne aveva un brutto ricordo. Conoscendo meglio la giudice, Oyku si è affezionata molto a lei e a tutti i membri della famiglia. Umit, in particolare, si è legato molto alla bambina perché la mancanza di sua figlia lo tormenta.