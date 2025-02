Teresa scriverà ai suoi amici che è in partenza per gli Stati Uniti con la sua signora nella puntata de La Promessa di sabato 8 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Maria, Lope e Salvador scopriranno che Teresa sta bene dai duchi di Abrontes. La cameriera descriverà il suo gruppo di lavoro come una famiglia e parlerà della stima che nutre per la duchessa. Salvador non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per Maria, che è rimasta a La Promessa anche per lui. Nel frattempo, Cruz si lascerà coinvolgere da Maria Antonia nell'acquisto di nuovi vestiti per partecipare alla festa dei marchesi e fare il suo ingresso in società dopo mesi di apatia.

L'assenza di Teresa a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano Teresa scriverà una lettera ai suoi amici. Lope, Maria e Salvador scopriranno che Teresa si trova bene dai duchi di Abrontes, perché, oltre ad avere una grande stima per i suoi signori, ha anche trovato un gruppo di lavoro affiatato. Teresa scriverà che i suoi colleghi sono una nuova famiglia per lei, anche se la mancanza di Maria, Lope, Salvador e Jana si farà sentire. Maria sarà felice leggendo che Teresa è in partenza con la signora per gli Stati Uniti e parlerà della crociera di lusso che la sua amica sta per vivere. Lope fantasticherà su tutti i comfort presenti sulla nave e l'entusiasmo di Maria farà venire un po' di sensi di colpa in Salvador.

Quest'ultimo non potrà fare a meno di pensare che su quella nave avrebbe potuto esserci la sua fidanzata, se non avesse deciso di restare a La Promessa. Il ragazzo si sentirà responsabile della scelta di Maria, che ha preferito cedere il prestigioso posto di lavoro a Teresa.

L'idea di Cruz e Maria Antonia

Nella puntata de La Promessa di sabato, Cruz proverà a distrarsi accettando un invito alla festa dei marchesi de Soto Blanco.

La madre di Manuel si lascerà coinvolgere dall'entusiasmo di Maria Antonia e chiederà di parlare con il suo sarto. L'uomo discuterà con Cruz dei nuovi abiti da creare per l'occasione e per la marchesa sarà un modo per rinascere e tornare in società. Cruz proverà a coinvolgere anche Martina, offrendole un abito su misura. La ragazza accetterà il regalo di sua zia, che ribadirà il suo affetto per la nipote che considera la sua prediletta.

Il pensiero per Manuel non abbandonerà Cruz, che spiegherà a Martina e Maria Antonia di avere bisogno di un po' di leggerezza per non cadere nella disperazione.

La dolorosa scelta di Vera

Nelle puntate precedenti c'è stato un salto temporale che ha cambiato un po' di cose a La Promessa. Teresa ha preso il posto di Maria dalla duchessa di Abrontes, mentre Petra ha sostituito Pia come governante. Inoltre, a palazzo c'è una nuova ospite: Maria Antonia, una cara amica di Cruz, arrivata per sollevarle il morale dopo la partenza di Manuel. I rapporti tra Lope e Santos sono sempre più tesi, tanto che i due ragazzi sono arrivati allo scontro fisico. Tuttavia, per il momento il lacchè ha vinto la sua sfida, perché è il nuovo fidanzato di Vera. Quest'ultima ha dovuto lasciare Lope in cambio del silenzio di Santos sulle sue origini, ma non ama affatto il lacchè.