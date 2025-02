Yesim scoprirà che Burcu l'ha ingannata e le toglierà la vita nelle puntate di Tradimento in onda nella settimana dal 17 al 23 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Yesim spingerà la sua amica sulle rotaie della metropolitana e scapperà senza essere vista. Nel frattempo, Guzide dovrà piegarsi al ricatto di Oltan per salvare Ozan. La giudice dovrà emettere una falsa sentenza pur di evitare la prigione a suo figlio.

La scoperta e la delusione di Yesim

Le anticipazioni di Tradimento annunciano una settimana ricca di avvenimenti per Yesim e Guzide. La compagna di Tarik, infatti, scoprirà che Burcu le ha mentito per tutta la durata della loro amicizia e si vendicherà amaramente.

Tutto avrà inizio quando Yesim noterà che la sua vicina di casa nasconde il telefono che lei aveva perduto durante il trasloco. La donna vedrà che Yesim conserva tutti i video che la incastrano e non avrà dubbi: è stata lei a diffondere quelle immagini. Quando scoprirà le bugie di Burcu, Yesim non la affronterà subito, ma si comporterà normalmente con lei. Appena Burcu andrà in metropolitana, però, Yesim la raggiungerà con la scusa di voler prendere un caffé con lei. La donna porterà la sua amica in un punto non ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e la spingerà sui binari provocandone la morte. Yesim si allontanerà in fretta dal luogo del delitto senza destare sospetti e tutti penseranno che Burcu sia caduta o si sia tolta la vita.

Guzide in crisi, di fronte a un bivio

Nelle puntate dal 17 al 23 febbraio, Yesim avrà sulla coscienza Burcu, ma sarà una settimana difficile anche per Guzide. La giudice, infatti, verrà contattata da Oltan che le chiederà il conto per tutti favori che le ha fatto. L'uomo mostrerà a Guzide il video che incastra Ozan, in cui il ragazzo ammette di aver tolto la vita a Kaan.

In cambio del silenzio di Oltan, Guzide dovrà emettere una sentenza a suo favore per una causa che riguarda la truffa a decine di persone. Per la giudice non sarà affatto facile prendere una decisione a riguardo, ma alla fine deciderà di salvare Ozan andando contro la legge per la prima volta in vita sua.

Yesim riuscirà a riconquistare Tarik?

Nelle puntate precedenti, Burcu ha raccolto tutti i video delle malefatte di Yesim e li ha consegnati a Guzide. In cambio, la donna ha chiesto l'affidamento esclusivo di Emre e un raddoppio degli alimenti da parte di suo marito. Guzide ha accettato l'accordo e Ozan si è dato da fare per montare i video di Yesim e metterli in rete accompagnati dalla notizia che Tarik ha un tesoro di venti milioni di dollari. Yenersoy si è ritrovato al centro di una bufera mediatica e Yesim ha ritrovato improvvisamente la voglia di tornare con lui. La donna, infatti, adesso punto ai venti milioni di dollari ed è disposta a tutto pur di diventare ricca sposando Tarik. Quest'ultimo, tuttavia, non è per nulla facile da convincere, perché ha capito di essere stato ingannato da Yesim.