Guzide darà una speranza a Sezai. "Voglio un uomo che mi ami", dirà nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che, dopo un breve periodo di distanza, Guzide andrà da Sezai e gli dirà di aver sofferto senza di lui. L'uomo, che si era allontanato per volere di Ozan, sarà felice di sentire le sue parole. La giudice ribadirà che nessuno può interferire nella sua vita.

Il gioco di Yesim e la reazione di Ozan

Nelle prossime puntate di Tradimento, l'amicizia tra Sezai e Guzide diventerà sempre più preziosa. Tuttavia, nessuno dei due farà il primo passo per trasformare il loro rapporto in qualcosa di più.

Sezai starà vicino a Guzide nella ricerca di un locale in cui aprire il suo studio legale e gli offrirà tutto il suo sostegno. Per la giudice, Sezai sarà un punto di riferimento importante per la sua vita e presto tutto questo arriverà alle orecchie di Yesim. Tutto avrà inizio quando la donna assumerà un investigatore per far seguire la sua rivale: "Trova qualcosa per disonorare Guzide". L'uomo inizierà a seguire la giudice e, in poco tempo, la fotograferà accanto a Sezai, insinuando una relazione tra i due. Yesim invierà le foto di Guzide e il suo amico a Ozan, con un messaggio in cui accusa sua madre di avere già un altro uomo senza ancora aver divorziato da Tarik. Ozan correrà da Sezai e gli intimerà di stare lontano da Guzide.

La visita di Guzide a Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Sezai rispetterà a malincuore il volere di Ozan e si allontanerà da Guzide. Oltre a non presentarsi all'inaugurazione del nuovo studio, sarà molto freddo ed evasivo anche al telefono. Guzide soffrirà per il comportamento di Sezai e questo le farà capire il grande sentimento che prova per lui.

Un giorno, per caso, Guzide scoprirà le sue foto sul telefono di Ozan e capirà tutto: è stato suo figlio a minacciare Sezai. Dopo aver rimproverato Ozan per aver interferito nella sua vita, Guzide correrà a parlare con Sezai. Quest'ultimo ammetterà di aver parlato con Ozan e Guzide gli spiegherà di essere stata male per la sua assenza.

La giudice racconterà a Sezai che l'inaugurazione è stata un disastro, perché Tarik e Yesim si sono presentati con un'altra provocazione. Sezai si scuserà per non esserle stato accanto e i due amici si chiariranno. "Non importa quanti anni ho, voglio una persona che mi ami", dirà Guzide a Sezai che si limiterà a uno sguardo. Sarà ormai chiaro che quell'uomo è proprio lui, e che Guzide darà una speranza a Sezai con le sue parole, ma i due protagonisti preferiranno non accelerare i tempi.

L'incidente di Guzide e la sofferenza di Sezai

Nelle puntate in onda in Italia, i vari protagonisti stanno attraversando un momento delicato. Proprio quando Ozan aveva trovato un nuovo lavoro e tutto sembrava tornare al suo posto, Guzide ha avuto un incidente.

Mentre la donna si è trovata a lottare tra la vita e la morte, Oylum e Tarik hanno pianto al suo capezzale. Anche Sezai ha sofferto molto, ma, non potendo condividere il suo dolore con nessuno, ha scritto molte lettere e poesie dedicate a Guzide. L'uomo ha preferito restare in disparte, ma ha nascosto una lettera sotto il cuscino della sua amata.