Negli episodi di Beautiful in onda dal 23 al 29 marzo, R.J. sarà preoccupato per Eric e vorrà rivelare al padre la verità sulle sue condizioni di salute. Donna però gli farà cambiare idea e lo esorterà ad aiutare il nonno nella sfida con Ridge.

Deacon invece confesserà a Sheila di amarla, mentre Taylor temerà che Thomas possa essere ossessionato da Hope.

Finnegan dice a Liam di stare lontano da Steffy

Li sarà felice che Finnegan la consideri come sua unica madre e lo esorterà a lottare per riconquistare il cuore di Steffy. L'uomo sarà propenso a seguire i consigli della madre, anche se mostrerà qualche perplessità.

Intanto Hope durante una cena romantica con Thomas farà intendere di non volere impegnarsi con lui: il giovane Forrester le risponderà di volere attendere fino a quando non si sentirà pronta. Inoltre Deacon confesserà a Sheila di essere innamorato di lei e di credere nella sua buone intenzioni.

Nel frattempo Liam spiegherà a Finnegan che Steffy gli ha chiesto di inviarle in Europa la bambola preferita di Kelly. A questo punto il medico dirà espressamente a Spencer di stare lontano dalla moglie, ma lui gli ribadirà che fino a quando non sarà in grado di tenere lontano Sheila dalla sua famiglia tutti si sentiranno in pericolo. Eric invece non riuscirà a disegnare in quanto avrà un altro attacco di artrite e Donna lo persuaderà (senza successo) a rinunciare alla sfida con Ridge.

Brooke teme ripercussioni per la linea di moda di Hope

Taylor rientrerà in città e dirà a Finnegan che l'unico modo per far tornare Steffy è quello di chiudere ogni legame con Sheila. Il ragazzo amerà la moglie, ma si troverà in difficoltà all'idea di non avere più niente a che fare con la madre biologica. Intanto Carter comunicherà a Ridge e Brooke che per finanziare le due linee d'alta moda si dovranno ridurre i costi in azienda.

Logan senior temerà ripercussioni sulla collezione di Hope. Ridge invece riterrà che Eric debba smettere di lavorare.

Nel frattempo R.J. sarà in ansia per la salute del nonno e sarà propenso a dire tutto a Ridge, ma alla fine desisterà, specie quando Donna lo esorterà ad aiutare Eric nella sua sfida. In tutto questo Sheila sarà disposta a lasciare la città per amore di Deacon, ma di fronte alle belle parole dell'uomo gli confesserà di desiderare un futuro con lui, Hayes e Finnegan.

Thomas intanto rassicurerà Taylor sul fatto che non è di nuovo ossessionato a Hope, ma la dottoressa sarà convinta che la giovane Logan lo stia usando.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Douglas ha manifestato a Hope e Thomas il desiderio di vedere riunita la loro famiglia, anche se la ragazza ha confermato di non essere pronta per una relazione seria. Intanto Donna e Brooke hanno avuto un acceso diverbio.

Sheila invece ha scoperto di essere stata scagionata dalle accuse grazie all'amicizia tra il giudice Scott e Deacon.