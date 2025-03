Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano nuove conoscenze nel parterre over. Secondo le indiscrezioni sulle registrazioni del dating show dell'11 e 17 marzo, trapelate dal blog di Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, le strade di Giuseppe e Sabrina si divideranno. Augello farà la conoscenza di Lucia, mentre Zago inviterà Sebastiano in camera prima di cena per fare una doccia. Intanto, Orlando tornerà in studio per provare a corteggiare nuovamente Gemma Galgani.

Giuseppe frequenta Lucia e viene attaccato dagli opinionisti di Uomini e Donne

Giuseppe Augello volterà pagina dopo la fine della frequentazione con Sabrina Zago. Dopo aver conosciuto nuove dame del parterre, nelle prossime puntate di Uomini e donne, Giuseppe continuerà a concentrarsi su Lucia. I due protagonisti del parterre over verranno attaccati da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lucia non starà zitta di fronte alle provocazioni, ma avrà qualcosa da dire a Tina: riterrà che l'opinionista sia gelosa di lei e che vorrebbe essere al suo posto per poter uscire con Giuseppe. Cipollari, dal canto suo, replicherà alle parole di Lucia e nascerà una discussione.

Sabrina ospita Sebastiano in camera, Giuseppe si intromette nel racconto

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende sentimentali di Sabrina Zago, che frequenterà un nuovo cavaliere del parterre. Si tratta di Sebastiano Mignosa, vecchia conoscenza di Uomini e Donne: il single è un volto noto poiché ha partecipato al dating show nel 2018.

Sabrina e Sebastiano racconteranno come è andata la loro prima uscita: la dama rivelerà di aver ospitato Mignosa nella camera di hotel la prima sera, soltanto per fargli fare una doccia prima di cena. Giuseppe, dal canto suo, non resterà impassibile venendo a sapere i dettagli del primo incontro fra la sua ex e il nuovo pretendente, intromettendosi nel loro racconto.

Ci sarà poi un inaspettato ritorno in studio quando Orlando arriverà per corteggiare nuovamente Gemma Galgani, dopo che Tina aveva rivelato che l'uomo avrebbe una compagna da anni. Tuttavia, nessuno crederà a Orlando, che dovrà andare via nuovamente dal programma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina ha bloccato il numero di Giuseppe sul cellulare

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Tina Cipollari ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione su Orlando. Secondo quanto riferito dall'opinionista, Orlando avrebbe una fidanzata russa da anni, il che spiegherebbe il mancato avvicinamento fisico a Gemma Galgani. Orlando ha dichiarato di aver chiuso la relazione con la compagna nel mese di ottobre.

Tuttavia, la dama torinese non ha voluto più saperne e il cavaliere ha lasciato lo studio. Intanto, Sabrina ha bloccato il numero di Giuseppe sul telefono, ma quest'ultimo ha ritenuto che il gesto della donna fosse stato influenzato dai suggerimenti ricevuti da Tina, che le aveva consigliato di allontanarsi definitivamente da lui.