Santos sarà molto duro con Martina dopo aver saputo della sua fuga dal manicomio durante la puntata de La Promessa di martedì 1 aprile: "Martina è più pazza di quanto pensassimo".

Le anticipazioni rivelano che il lacchè sarà ancora più convinto che Martina abbia attentato alla vita di Ayala, mentre i suoi colleghi la difenderanno. Nel frattempo, Catalina confiderà a Manuel di non provare amore per Adriano. La marchesina, inoltre, rifiuterà di ritornare al palazzo.

Margarita in pena per sua figlia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo arriverà una notizia che scuoterà tutti: Martina è scappata dal manicomio.

Margarita sarà molto preoccupata per sua figlia e si domanderà dove possa essere sua figlia. La fuga della ragazza per Cruz confermerà che il sanatorio non era affatto il luogo confortevole che Ayala ha descritto. Alonso spiegherà che certamente Martina tornerà al palazzo, ma Lorenzo non sarà d'accordo. Il capitano, al contrario, dirà che la ragazza si guarderà bene dal rimettere piede a La Promessa, visto che Ayala la rispedirebbe in manicomio. A questo punto Margarita interverrà dicendo che per nulla al mondo permetterebbe al suo compagno di decidere ancora per la vita di sua figlia. La notizia della fuga di Martina raggiungerà anche i piani bassi e anche i domestici diranno la loro. Lope e Simona non potranno fare a meno di comprendere la ragazza che ha voluto lasciare un luogo in cui sicuramente soffriva molto.

La cuoca difenderà l'innocenza di Martina, condannata ingiustamente per un reato non commesso. Santos, come al solito, andrà contro l'opinione di tutti gli altri. "La fuga conferma che è stata lei ad attentare alla vita di Ayala", dirà Santos, "E spiega anche che Martina è più pazza di quanto pensassimo".

Catalina si rifiuterà di tornare a La Promessa

Nella puntata di martedì 1 aprile, a La Promessa ci sarà un nuovo confronto tra Catalina e Manuel. La ragazza confiderà a suo fratello che tra lei e Adriano c'è un bellissimo rapporto. "Lui mi ha aiutata molto", dirà, "Ma non c'è l'amore che pensi". "io lo amo, ma non nel modo in cui credi", dirà Catalina a Manuel che le chiederà di tenerlo aggiornato sugli sviluppi della storia.

Il marchesino approfitterà del momento per chiedere ancora una volta a sua sorella di tornare al palazzo. Catalina rifiuterà categoricamente ogni possibilità: "Se Cruz non mi chiede scusa non mi vedrete più al palazzo, non può vincere sempre lei", dirà la ragazza.

Nessuno sa che Curro ha aiutato Martina

Nelle puntate precedenti, Catalina si è presentata alla cena di famiglia con Adriano. Il passo della ragazza ha fatto credere a Manuel che tra lei e il mezzadro ci fosse un sentimento importante, ma lei ha negato di provare amore per lui. Nel frattempo, Curro è andato via dal palazzo di nascosto da tutti per aiutare Martina a scappare dal manicomio. Nessuno sa che la ragazza al sicuro con il signorino, anche perché Manuel ha giustificato la sua assenza dicendo a tutti che non si sentiva bene.