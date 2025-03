Cruz umilierà Adriano alla cena in famiglia nella puntata de La Promessa di lunedì 31 marzo: "Quel frac era di Pelayo", dirà riferendosi all'abito che indossa il mezzadro.

Le anticipazioni rivelano che Catalina difenderà Adriano, ma Cruz non perderà occasione per farlo sentire inadeguato. Nel frattempo, Maria e Jana saranno ancora nella grotta con Pia ma si renderanno conto che presto dovranno lasciarla da sola e non saranno tranquille. Infine, Manuel raccomanderà a Salvador di fingere con tutti che Curro si trovi al palazzo, vietandogli di chiedere spiegazioni.

Adriano a cena con la nobiltà, Cruz indignata

Le anticipazioni de La Promessa di lunedì 31 marzo raccontano che Catalina si presenterà alla cena di famiglia con Adriano. Lo stupore di Cruz e degli altri commensali sarà evidente e la marchesa coglierà l'occasione per fare sentire a disagio il mezzadro. Lorenzo spalleggerà sua cognata in questa impresa che considererà divertente. Il capitano inizierà a fare domande sul lavoro di Adriano e Cruz non farà altro che evidenziare la sua posizione sociale. Manuel e Alonso, invece, accoglieranno con gentilezza il nuovo ospite, ma questo non basterà a farlo sentire a suo agio. Cruz sottolineerà che per Adriano non è usuale sedere a delle tavole così lussuose e non potrà fare a meno di notare il suo abito.

"Quel frac era di Pelayo, sbaglio?" chiederà rivolgendosi a Catalina che sarà molto infastidita dall'osservazione. "Non vedevi l'ora di nominare Pelayo", dirà la ragazza a Cruz che con un sorriso si scuserà per aver urtato la sua sensibilità.

Jana e Maria saranno preoccupate per Pia

Nella puntata della soap in onda lunedì 31 marzo, Maria e Jana si troveranno ancora alla grotta di Pia. Le due cameriere sapranno che non potranno restare ancora a lungo con la loro amica e questo le farà preoccupare molto.

Oltre a dover continuare a vivere in un luogo umido e freddo, infatti, Pia dovrà far fronte al pericolo di Gregorio che ormai è sulle sue tracce. La ex governante rassicurerà le ragazze dicendo che la sua salute è migliorata anche se è ancora impaurita e triste per la situazione che sta vivendo. Al palazzo, invece, Manuel chiederà a Salvador di giustificare in qualche modo l'assenza di Curro, ma gli chiederà di non fargli nessuna domanda a riguardo.

Il ragazzo dovrà mettere in disordine la stanza del signorino per simulare la sua presenza al palazzo e non destare sospetti. Salvador sarà molto curioso, ma non potrà fare altro che accettare gli ordini di Manuel.

La missione segreta di Curro

Nelle puntate precedenti, Cruz ha rivelato a Curro che Martina è rinchiusa in un manicomio. Il ragazzo non ha perso tempo e ha subito studiato un piano per aiutare la sua amata. Dopo aver parlato con Manuel, Curro ha lasciato la tenuta di nascosto e si è recato al manicomio per aiutare Martina a scappare da quel posto. I due si sono ritrovati e le incomprensioni del passato sono sembrate ormai un ricordo lontano. Alla cena di famiglia, Cruz ha chiesto a Manuel notizie di Curro, ma lui si è limitato a rispondere che suo cugino non si sentiva bene e per questo non si è seduto a tavola con loro.