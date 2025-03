Cruz sorprenderà Catalina con una visita all'hangar e le chiederà scusa nella puntata de La Promessa di venerdì 4 aprile: "Torna a casa", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che Manuel metterà alle strette sua madre chiedendole di andare a scusarsi con sua sorella e fare in modo che torni al palazzo. Dopo aver parlato con Maria Antonia, Cruz deciderà di ascoltare Manuel per evitare altre tensioni in famiglia.

Manuel farà di tutto per far tornare Catalina a casa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al suo ritorno dalla guerra, Manuel tenterà di risolvere i problemi in famiglia.

Il marchesino parlerà più volte con Catalina per convincerla a tornare al palazzo, ma la ragazza sarà irremovibile: se Cruz non le chiederà scusa, lei resterà nell'hangar. Manuel capirà che l'unica soluzione al problema sarà parlare con sua madre per convincerla a chiarire con la sua figliastra. La marchesa organizzerà un concerto in onore di Manuel e lui coglierà al volo l'occasione per metterla alle strette. Il marchesino dirà a sua madre che lui parteciperà all'evento solo se Catalina tornerà a vivere in famiglia. Cruz proverà a giustificarsi, dicendo che Catalina l'ha calunniata, ma Manuel le dirà che sua sorella ha ragione. "Ho visto le caricature sui giornali", dirà, "L'hai messa in ridicolo".

In un primo momento, Cruz rifiuterà di piegarsi e chiedere scusa a Catalina, ma si prenderà del tempo per riflettere. Maria Antonia sarà fondamentale per risolvere la questione, perché farà ragionare la marchesa. La donna spiegherà alla sua amica che non vale la pena difendere il proprio orgoglio rischiando di perdere la stima di Manuel.

L'inaspettata visita di Cruz

Nella puntata de La Promessa di venerdì 4 aprile, Cruz ascolterà i consigli di Maria Antonia e suo malgrado si recherà nell'hangar. La marchesa sorprenderà Catalina: "Sono venuta a vedere come stai, perché siamo una famiglia". Cruz avrà da ridire sulla vita nell'hangar, ma poi arriverà al dunque: "Per il bene di tutti sarebbe meglio se tornassi al palazzo".

Catalina sarà stupita e la marchesa le chiederà scusa per quanto accaduto con la stampa. "Torna a casa", le chiederà ancora Cruz. La ragazza non potrà fare altro che tornare sui suoi passi, visto che la marchesa le ha chiesto scusa come desiderava.

Il ritorno di Manuel e l'abbraccio con Catalina

Nelle puntate precedenti, Catalina ha riabbracciato Manuel al ritorno dalla guerra. Il marchesino le ha chiesto come mai fosse andata a vivere nell'hangar e lei alla fine si è confidata. Catalina ha spiegato che Cruz l'ha screditata con la stampa quando è finita la relazione con Pelayo. La ragazza ha raccontato che dopo le dichiarazioni della marchesa, sono uscite delle caricature che la ritraevano con i baffi.

Manuel ha compreso l'umiliazione di sua sorella e non ha potuto forzarla a tornare al palazzo. Il marchesino ha capito che l'unica in grado di far tornare Catalina alla vita di sempre sarebbe stata proprio Cruz con delle scuse sincere.