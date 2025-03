Arrivano nuove anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore relative alla ventunesima stagione, attualmente in onda in Germania. Protagonista femminile sarà Maxi, che poco dopo il suo arrivo al Fürstenhof, nel tentativo di difendere la madre Katja, si macchierà di una colpa che la costringerà a rinunciare alla sua abilitazione medica.

Maxi fa visita alla madre Katja

Se in Italia, i telespettatori di Tempesta d'amore stanno guardando le puntate relative alla stagione numero diciannove, in Germania è in onda da qualche mese la numero ventuno. A tenere banco l'amore tra Maxi ed Henry, contrastato dalla nuova dark lady Sophia, ma prima di trovare l'anima gemella Maxi dovrà attraversare un periodo alquanto difficile.

La storyline in questione prenderà il via nel momento in cui Maxi Neubach arriverà all'hotel per far visita a Katja, sua madre e cugina di Charlotte, con l'intenzione di concludere la sua tesi di dottorato in medicina, ma non tutto andrà come previsto.

Katja si troverà bersaglio delle angherie di Christoph e stanca di vedere la madre sottomessa, Maxi interverrà dando di nascosto un sonnifero all'albergatore con l'intento di non farlo partecipare ad un'importante riunione. Ma Christoph sotto l'effetto del sonnifero andrà incontro ad un grave incidente.

Non appena Christoph scoprirà l'accaduto, lo userà per il suo tornaconto personale e ricatterà Katja: se lei non lo aiuterà a rovinare Markus, allora rovinerà per sempre sua figlia.

Maxi però non permetterà che la madre ceda al ricatto e si autodenuncerà. E ciò avrà delle gravi conseguenze.

Maxi azionista del Fürstenhof

Anche se in tribunale Christoph la proteggerà per non ferire ancora Alexandra, già delusa dal suo comportamento, Maxi dovrà rinunciare per sempre alla sua abilitazione medica. A questo punto Maxi si sentirà allo sbando ma in suo soccorso arriverà Werner il quale le offrirà un lavoro all'hotel molto particolare.

Werner incaricherà Maxi, che nel frattempo prenderà il cognome materno Saafeld, di aprire un casinò all'interno del Fürstenhof. Il progetto della giovane avrà così successo che Markus, Alexandra e Christoph decideranno di cedere ognuno una piccola parte delle quote dell'albergo per ottenere la licenza per il casinò. Queste azioni verranno poi cedute a Maxi da Werner, così la ragazza diventerà a tutti gli effetti un'azionista.

E per Maxi le belle notizie non finiranno: arrivata in Austria per vedere da vicino un casinò, Maxi conoscerà Henry, destinato a diventare l'amore della sua vita.

Katja e Markus: amore contrastato

I telespettatori italiani hanno conosciuto da poco Katja. La donna ha avuto un colpo di fulmine per Markus, tanto da decidere di rimanere a Bilchein dopo una notte di passione con lui.

Ma ciò le renderà difficili i rapporti con la sua famiglia, i Saafeld, che non sopporteranno di vedere Markus come nuovo azionista dell'hotel. L'uomo infatti è riuscito, con un sotterfugio, ad acquistare le quote che appartenevano a Robert.