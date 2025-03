Selin ingannerà Tolga e gli nasconderà di aver perso la loro figlia nelle prossime puntate di Tradimento: secondo i piani di Oltan, la ragazza dovrà fingere la sua gravidanza fino al termine previsto.

Le anticipazioni rivelano che Tolga tornerà dal suo viaggio di lavoro e sarà convinto che tutto proceda bene per Selin e la figlia che aspettano. In realtà la ragazza non gli dirà di aver abortito per paura di perderlo e quando arriverà il momento partirà per l'America per tornare con una bambina. Sarà Oltan a provvedere a tutto e lo farà perché temerà che suo figlio possa tornare da Oylum.

La terribile perdita per Selin e la proposta di Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che mentre Tolga sarà in viaggio in Corea, Selin perderà la bambina che aspettava da lui. La ragazza vivrà dei momenti terribili e non riuscirà a rassegnarsi all'idea di dover rinunciare a sua figlia. Selin, inoltre, verrà a sapere dal medico che non potrà più avere figli e questa notizia la distruggerà. Serra, la sorella di Selin, cercherà di starle sempre accanto ma questo non basterà a superare il grave trauma. Oltan sarà addolorato, ma cercherà una soluzione per sua nuora e suo figlio. Il ricco imprenditore prometterà a Selin che lei avrà comunque un figlio e Tolga non saprà mai nulla di questo aborto.

La ragazza non riuscirà a pensare come possa fare suo suocero a realizzare quello che dice, ma Oltan sarà molto chiaro. L'uomo spiegherà a Selin che farà di tutto per farla andare in America e da lì tornerà con una bambina. Tolga non avrà idea di quello che sta accadendo in sua assenza e alle sue spalle. Quando tornerà dalla Corea, troverà tutto nella normalità.

Selin sarà pronta a riabbracciare suo marito che porterà dei regali per lei, Serra e la bambina, che secondo lui ha ancora in grembo.

Il ritorno di Tolga dalla Corea e l'inganno di Selin

Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin continuerà a ingannare Tolga. Spinta da Serra e da Oltan, infatti, la ragazza fingerà di non aver mai perso sua figlia.

"Lo appenderemo nella stanza della nostra bambina", dirà Selin riferendosi al regalo di Tolga. Quest'ultimo chiederà novità sulla gravidanza e sua moglie gli confermerà che va tutto bene anche se ha sentito molto la sua mancanza. Nel frattempo, Serra si occuperà di tenere Oltan informato su quello che succede in casa. "Tolga è arrivato", dirà, "E Selin è stata brava, come avevamo concordato". Oltan sarà soddisfatto di poter mettere in atto il suo piano per dare un figlio a Tolga. L'imprenditore agirà in questo modo perché avrà troppa paura che Tolga possa tornare da Oylum. Questo significherebbe esporsi a un grave pericolo, visto che la famiglia di Behram è molto pericolosa e ha già provato ad attentare alla vita di Tolga.

Tolga è il padre del bambino di Oylum ma non lo sa

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga ha visto Oylum con Behram ed è corso da Selin. Il figlio di Tolga ha capito di non avere più speranze con la donna che ama. Oylum aspetta un figlio e pensa che sia di Behram, ma non immagina che invece il padre del bambino sia Tolga. La ragazza scoprirà la verità sulla paternità del bambino solo all'ottavo mese di gravidanza, ma preferirà non rivelare nulla a nessuno per non mettere in pericolo la sua vita. Tolga incontrerà suo figlio per la prima volta solo quando il bambino avrà qualche mese, ma non saprà di essere suo padre.