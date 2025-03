Selin tenterà di togliersi la vita con una dose di farmaci nelle prossime puntate di Tradimento e finirà in ospedale in gravi condizioni. Tutto ciò avverrà quando Tolga confesserà a Selin di amare ancora Oylum e di provare per lei un affetto fraterno. Le parole di suo marito feriranno profondamente Selin che proverà a farla finita quando Tolga andrà via. A ritrovarla priva di sensi sarà sua sorella Serra che appena vedrà Tolga in ospedale lo aggredirà per quello che è successo. Il ragazzo si sentirà in colpa.

Tolga scoprirà la verità sulle nozze di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga sposerà Selin, ma non sarà felice con lei. Il figlio di Oltan si sforzerà a voltare pagina, ma non si riuscirà completamente e continuerà a pensare a Oylum. L'uomo dovrà rassegnarsi all'idea che la sua ex abbia avuto un figlio da Behram e quindi proverà a farsi da parte. Tutto cambierà quando Tolga riceverà un video che prova che Oylum ha sposato Behram solo perché l'ha ricattata con la sua vita. Il ragazzo sarà disperato pensando che se avesse perdonato la sua ex per tempo nulla sarebbe accaduto e si sentirà in colpa. Tolga andrà a casa della famiglia di Behram, pur sapendo di correre un grosso pericolo, pur di dire a Oylum che ha scoperto tutto.

Tolga rischierà la sua vita e supplicherà la ragazza di tornare con lui: "Non so stare senza di te", urlerà. Gli uomini di Behram avranno le loro armi puntate contro Tolga e Oylum lo manderà via chiedendogli di non tornare più, anche se in cuor suo sarà distrutta. Come se non bastasse, Tolga riceverà da Selin una notizia inaspettata: "Sono incinta".

In un primo momento il ragazzo non crederà alle parole di sua moglie e penserà che sia stato un modo per farlo restare con lei. Quando parlerà con Oltan, Tolga dirà a suo padre di aver sempre usato precauzioni, ma Selin lo interromperà e gli dirà che lei non ha mai preso la pillola e gli ha mentito per tutto il matrimonio.

La confessione di Tolga e la delusione di Selin

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga sarà sincero fino in fondo con Selin e le confesserà di amare ancora Oylum. La ragazza sarà distrutta e tolga le dirà di provare per lei un amore fraterno ma nulla di più. Tolga si dirà pronto a prendersi tutte le sue responsabilità come padre, ma non potrà proseguire li suo matrimonio con lei e lascerà Selin nella più totale disperazione. Dopo qualche ora, Selin sarà trovata in fin di vita da sua sorella Serra, con due boccette di farmaci accanto. Serra capirà che Selin ha tentato di togliersi la vita e correrà in ospedale disperata.

Presto la raggiungeranno anche Tolga e Oltan che non saranno bene accolti da Serra.

La ragazza aggredirà Tolga: "Mia sorella sta morendo per colpa tua", urlerà, "Cosa le hai fatto"?. Oltan abbraccerà Serra che sembrerà fuori di sé dal dolore e le assicurerà che Selin e il bambino si salveranno. Il medico uscirà per confortare tutti e dirà che la ragazza si è salvata solo grazie alla tempestività di sua sorella. Tolga apprenderà che anche il bambino è salvo e Oltan lo spronerà a tornare sui suoi passi con Selin.

Oylum e Tolga: condannati all'infelicità

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga si sta avvicinando molto a Selin. Il ragazzo è molto provato dalla storia di Oylum e Behram e si sta sforzando di voltare pagina. L'amicizia con Selin procede a gonfie vele, ma tra loro sembra che sia nascendo qualcosa di più importante.

Oylum, invece, ha già deciso di stare con Behram e ha scoperto di essere incinta. La ragazza ha detto al suo fidanzato che è ancora troppo presto e vuole interrompere la gravidanza. Behram l'ha presa malissimo ed è emersa tutta la sua pericolosità: "Eliminerò tua madre se non fai quello che dico", ha precisato. Per Oylum è appena iniziato un incubo e per ora Tolga è ignaro di tutto.