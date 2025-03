Oylum scoprirà che il figlio che aspetta è di Tolga e non di Behram, come pensava. Succederà nelle prossime puntate di Tradimento, quando la ragazza scoprirà di essere incinta da otto mesi.

Le anticipazioni rivelano che Oylum si concentrerà sul matrimonio con Behram e tutto sembrerà andare per il meglio. Il passato sembrerà un ricordo lontano, fino a quando la ginecologa le comunicherà che la gravidanza dura da otto mesi e non da sette come lei aveva sempre creduto. La ragazza cadrà nella disperazione e chiamerà subito Tolga, pronta a incontrarlo.

Il matrimonio di Oylum e Behram tra alti e bassi

Oylum sposerà Behram e sarà costretta a farlo a causa di un ricatto del suo sposo. Behram minaccerà di togliere la vita a Tolga e mostrerà a Oylum un video in cui un cecchino spara contro il muro accanto al ragazzo. Terrorizzata, la figlia di Guzide dovrà seguire Behram e dirgli di sì sull'altare. Il matrimonio partirà con il piede sbagliato e Oylum sarà profondamente infelice, tanto che Behram proverà pena per lei e deciderà di lasciarla libera di andare via, senza alcun ricatto. Oylum lascerà la casa di suo marito, ma succederà per poco tempo. Appena si metterà in macchina e guarderà i social, cambierà idea. Oylum verrà a sapere che di lì a poco Tolga avrebbe sposato Selin e tornerà indietro da Behram.

Da questo momento in poi, Oylum sembrerà essere felice accanto a suo marito, che la ricoprirà di attenzioni e aspetterà con lei il figlio in arrivo. Tutto procederà nel migliore dei modi fino a quando Behram e Oylum andranno a un controllo dalla ginecologa. In questa occasione, la dottoressa spiegherà che il bambino sta bene e Behram si allontanerà un attimo per una telefonata.

Oylum resterà da sola con la ginecologa, che le dirà che possono già fissare una data per il parto. "Non sarà ancora presto?", chiederà la ragazza alla dottoressa, che le risponderà che una volta raggiunti gli otto mesi come lei il travaglio potrà arrivare in qualsiasi momento.

La disperazione di Oylum e la telefonata a Tolga

Oylum resterà senza parole quando la ginecologa le dirà che è incinta di otto mesi. La ragazza spiegherà di essere di sette mesi e una settimana, come le aveva detto la dottoressa precedente. La ginecologa, però, le dirà che non c'è nessun errore e questo cambierà tutto per Oylum. La ragazza si renderà conto che il bambino che aspetta non è di Behram, ma di Tolga. Oylum ripenserà alla notte trascorsa con il suo ex fidanzato e non avrà nessun dubbio che il bambino che ha in grembo sia suo.

Una volta tornata a casa, Oylum si lascerà andare alla disperazione e telefonerà a Tolga. La ragazza scoppierà a piangere e dirà al suo ex che vuole parlargli.

Tolga sarà molto preoccupato e le darà appuntamento, ignaro che la sorella di Selin stia ascoltando tutto e sia pronta a seguirlo.

Le strade di Tolga e Oylum si sono divise

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum ha lasciato Tolga e ha iniziato a frequentare Behram. Per il ragazzo è stata una grossa delusione e l'unica cosa in cui ha potuto rifugiarsi è stata l'amicizia con Selin. Con lei, Tolga si è sentito libero di confidarsi e il loro rapporto si sta trasformando in qualcosa di più importante, soprattutto per Selin. Un po' per ripicca e un po' per il bisogno di sentirsi amato, Tolga si sta lasciando andare con la sua amica pur non amandola.

Oylum, invece, ha appena capito che Behram non è il ragazzo che pensava. Dopo aver saputo che aspetta un figlio e che vuole interrompere la gravidanza, Behram è cambiato e l'ha minacciata con la vita di sua madre pur di costringerla a tenere il bambino.