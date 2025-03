Behram lascerà andare via Oylum nelle prossime puntate di Tradimento, ma lei, poco dopo, tornerà indietro, decisa a ricominciare con lui.

Le anticipazioni rivelano che, dopo il matrimonio, Behram capirà che Oylum è infelice e la lascerà libera, giurandole che ciò non avrà alcuna ripercussione sui suoi cari. La ragazza andrà via, ma quando scoprirà che Tolga sta per sposare Selin, tornerà tra le braccia di Behram, senza più subire pressioni.

Il vero volto di Behram

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che il pubblico assisterà alla relazione tormentata tra Behram e Oylum.

Tra i due ci sarà un inizio idilliaco, perché il ragazzo ricoprirà Oylum di attenzioni, regali e sorprese che la lasceranno senza fiato. Dopo un primo momento di grande passione, Oylum tornerà con i piedi per terra e scoprirà il vero volto di Behram. Quest'ultimo si mostrerà possessivo e imporrà le sue scelte alla fidanzata, fino a imporle una gravidanza indesiderata Oylum si sentirà in trappola e dopo settimane di bugie, alla fine anche Guzide capirà il dolore che sta vivendo sua figlia e deciderà di aiutarla a scappare. La donna arriverà a chiedere un aiuto economico a Tarik per partire con Oylum in America e Yenersoy accetterà senza esitazione.

Tutto questo, però, non basterà a dividere Oylum da Behram, perché lui la raggiungerà in aeroporto e la rapirà per sposarla in tutta fretta ed evitare complicazioni.

Behram in lacrime per Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum e Behram arriveranno all'altare, anche se la ragazza sarà costretta alle nozze. Guzide riuscirà a rintracciare la coppia appena in tempo e interromperà la cerimonia, ma non servirà a nulla. Oylum chiederà a sua madre di accettare il matrimonio perché Behram la ricatterà con la vita di Tolga.

I primi giorni di matrimonio saranno segnati dalla totale infelicità di Oylum, ma, a un certo punto, tutto cambierà. Behram ricoprirà la sua sposa di regali, ma lei sarà molto chiara. "Non ti amo", gli dirà in lacrime. Il cugino di Nazan comprenderà tutta l'infelicità della ragazza e deciderà di lasciarla andare. "Vai, ecco le chiavi, non meriti il mio amore", dirà Behram, che giurerà che non farà nulla di male a Tolga.

Oylum si metterà in macchina, pronta a riprendersi la sua libertà e lascerà suo marito in lacrime. La ragazza si fermerà per leggere i messaggi sul suo telefono e verrà a sapere da Guzide che Tolga e Selin sono prossimi al matrimonio. Vedendo la foto di Tolga con Selin, Oylum avvertirà un crollo emotivo e, disperata, tornerà indietro da Behram. Quest'ultimo, ormai rassegnato, non crederà ai suoi occhi quando vedrà la sua sposa tornare per ricominciare con lui. Oylum si lascerà andare tra le braccia di suo marito, che, da quel momento, non eserciterà più pressioni su di lei.

Oylum ha lasciato Tolga pur amandolo

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum si è appena avvicinata a Behram. La ragazza, anche se a malincuore, ha lasciato Tolga per evitare problemi in famiglia.

Oylum sta soffrendo molto, ma Behram sta approfittando del momento per entrare nella sua vita. Il ragazzo ha aiutato Guzide trovandole una casa e catturando il sicario che aveva ricevuto l'incarico di eliminarla da parte di Tarik. Behram sta diventando un punto di riferimento per Oylum e la sua famiglia, portando la ragazza ad avvicinarsi a lui.