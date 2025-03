Nelle prossime puntate di Tradimento, Güzide scoprirà l'ennesima infedeltà perpetrata alle sue spalle. Questa volta riguarderà Ozan: le dirà di essersi sposato con Zeliş solo dopo che la cerimonia è stata celebrata. Güzide sarà molto delusa dall'atteggiamento del figlio, al punto da definirlo "codardo".

La relazione tra Ozan e Zeliş messa in crisi da Güzide

La relazione tra Ozan e Zeliş sembrerà andare a gonfie vele fino a quando emergerà che la ragazza è la cugina di Yeşim. Güzide sospetterà che la giovane si sia avvicinata al figlio solo per fare del male alla sua famiglia.

Dubbi infondati, visto che Zeliş non è nemmeno a conoscenza del fatto che Tarik sia il padre di Ozan.

Güzide sarà molto chiara con il figlio: non vuole che Zeliş faccia parte della sua vita non approverà il fatto che il figlio si voglia sposare con lei. Vista la presa di posizione della madre, Ozan penserà di fare tutto di nascosto, solo con l'aiuto di Zeynep.

Ozan fa la proposta di matrimonio a Zeliş

Ozan comprerà l'anello e farà la proposta di matrimonio a Zeliş. Sarà tutto abbastanza veloce, visto che, il giorno seguente, si terrà la cerimonia in municipio. Non verrà invitato nessuno, solo i testimoni, Mesut e Zeynep. Quest'ultima si sentirà molto in colpa per il tradimento ai danni di Güzide, ma non riuscirà nemmeno a dire di no a Ozan.

Così verrà celebrato il matrimonio e i quattro, successivamente, usciranno fuori a pranzo per festeggiare. Il momento verrà interrotto dalla presenza di Yeşim in tv, in cui verranno mostrate delle sue foto in compagnia di altri uomini. Zeliş penserà di andare dalla madre per stare accanto alla famiglia, mentre Ozan tornerà da Güzide.

Ozan annuncia il matrimonio a Güzide

A casa si svolgerà la cena di routine e Ozan penserà bene di annunciare alla madre il suo matrimonio. La madre sarà molto delusa, non solo dal suo atteggiamento, ma anche dal tradimento di Zeynep. "Mamma, non prendertela con lei, lei non voleva nemmeno farlo, sono stato io a insistere". Güzide si alzerà e se ne andrà, mentre Ümit sgriderà il nipote per ciò che ha fatto.

"La mamma vuole manovrare le nostre vite, non mi restava altro da fare", dirà Ozan, con Güzide che tornerà più arrabbiata che mai: "Se veramente avessi voluto manovrare la tua vita, sicuramente adesso non saresti un uomo sposato".

Güzide sarà delusa non per il fatto che Ozan si sia sposato, ma perché non l'ha voluto alla cerimonia: "Per te un giorno sarà bello non vedermi nelle foto del tuo matrimonio: non ci sono nel tuo e nemmeno in quello di Oylum, e sai qual è la verità? Che sei un codardo, come tua sorella".