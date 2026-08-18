Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Cihan scoprirà cosa è accaduto a Boran dopo l'incidente che per tutti aveva segnato la sua morte. A raccontargli la verità sarà Hakan, l'uomo che aveva conosciuto Boran anni prima e che aveva deciso di aiutarlo a nascondersi.

Hakan svela a Cihan perché ha nascosto Boran

Hakan spiegherà di aver conosciuto Boran in Bulgaria, in un periodo difficile per entrambi. Boran stava fuggendo dal proprio passato e Hakan lo aveva aiutato a lasciare il Paese.

Successivamente i due si erano ritrovati in Canada.

Boran aveva aperto un ristorante, mentre Hakan aveva continuato a rimanergli accanto. Con il tempo tra i due era nata una forte fiducia, tanto che Boran gli aveva chiesto di diventare la sua guardia del corpo.

Hakan racconterà a Cihan che Boran gli aveva dato una precisa disposizione: "Un giorno, se non ci sarò più, nascondimi".

Per questo, dopo l'incidente, Hakan ha deciso di rispettare la volontà dell'amico.

Lo scambio di corpo: così Hakan ha simulato la morte di Boran

Nel giorno dell'aggressione, Hakan si trovava nelle vicinanze con uno dei suoi uomini. Dopo lo scontro, insieme al suo collaboratore aveva raggiunto il luogo dell'incidente.

Alya e Hamada erano privi di sensi, mentre Boran era gravemente ferito.

Hakan aveva deciso di portarlo via con sé e di organizzare un piano per far credere a tutti che fosse morto.

Il suo racconto a Cihan sarà molto dettagliato: "Boran era gravemente ferito. Lo abbiamo messo nella mia macchina".

Per rendere credibile la sua morte, Hakan ha sfruttato il decesso del proprio collaboratore, rimasto ucciso durante lo scontro. Gli ha tolto abiti e documenti per mettergli quelli di Boran, facendo credere a tutti che quel cadavere appartenesse al giovane Albora.

Boran, invece, era stato portato lontano dal luogo dell'incidente.

Boran in stato vegetativo: Hakan spiega perché ha taciuto

Hakan rivelerà a Cihan di aver trasferito Boran in una clinica privata in Canada. Il fratello di Cihan è rimasto circa sei mesi in coma, per poi entrare in uno stato vegetativo.

Hakan spiegherà di non aver mai raccontato la verità alla famiglia perché aveva promesso a Boran di mantenere il segreto: "Non sapevamo nemmeno se sarebbe vissuto. Io ho taciuto".

Ora, però, la situazione è cambiata: Hakan è tornato in Turchia e ha portato Boran con sé.

Cihan vuole riportare Boran a casa: 'Gli daranno la caccia'

La scoperta sarà sconvolgente per Cihan, ma l'uomo non avrà intenzione di continuare a nascondere il fratello. Vorrà portarlo alla villa e raccontare tutto a Sadakat, Alya e agli altri familiari.

Hakan, però, lo inviterà alla prudenza. Boran è ancora in stato vegetativo e le sue condizioni rimangono delicate. Inoltre, se la notizia della sua sopravvivenza diventasse pubblica, potrebbero riaprirsi vecchi conflitti: "Se lo dici, tutti gli daranno la caccia.

La polizia, i Baybars...".

Il riferimento è alla vicenda legata alla presunta morte di Boran e a Süleyman Baybars, il patriarca della famiglia Baybars, la cui morte per mano di Boran è all'origine della faida tra le due famiglie.

Cihan, tuttavia, non sembrerà disposto ad arrendersi: "Lo faremo vivere, tutti insieme. Forse tornerà come prima".