Domenica 16 marzo la serie TV Tradimento andrà in onda su Canale 5 sia nel pomeriggio che in prima serata e secondo le anticipazioni ci saranno importanti novità riguardanti soprattutto Tolga e Oylum. Il primo chiuderà ogni rapporto con l'ormai ex fidanzata. Sezai, invece, verrà fermato dalla polizia e accusato di essere in trafficante di droga mentre Yesim dopo aver pagato la cauzione tornerà in libertà.

Tolga chiude con Oylum: anticipazioni daytime del 16 marzo

Tolga dopo laver saputo del bacio tra Oylum e Behram non ne vorrà più sapere della fidanzata ma Selin riuscirà a convincerlo a dare un'altra chance a Oylum.

Per questo Tolga si recherà alla discoteca del Diber Hotel per incontrarla. Peccato che quando arriverà nel locale, vedrà Oylum ballare con Behram in modo spensierato. A questo punto Tolga se ne andrà furioso, convinto che ormai la storia con Oylum sia definitivamente chiusa. Non sa che Oylum è in discoteca per incontrare il padre. Proprio Tarik giungerà poco dopo in compagnia di una giovanissima influencer. Questo sconvolgerà non poco Oylum, mentre Behram invierà a Elmas gli scatti di Tarik insieme alla ragazza.

Yesim viene scarcerata, Sezai arrestato per droga: spoiler puntata prime time

Il giudice confermerà l’imputazione per omicidio premeditato nei confronti di Yeşim e fisserà in 2 milioni e mezzo di lire turche la cauzione.

La donna riuscirà a pagare la somma, quindi potrà tornare in libertà in attesa del processo. Quando arriverà a casa, scoprirà però che tutte le utenze saranno state chiuse e quindi si troverà a vivere senza luce e al freddo. Sezai deciderà di partire per il Canada per incontrare la figlia ma mentre si starà dirigendo all'aeroporto, verrà fermato dalla polizia e portato in commissariato.

Qui gli verranno fatte delle accuse molto pesanti, visto che verrà sospettato di essere un trafficante di droga. L'uomo finirà quindi in manette.

Behram, invece, dopo aver saputo che Tolga e Oylum si sono lasciati, si presenterà a casa della ragazza con un dolce. Oylum però sarà seccata da questo gesto, anche perché ha appena scoperto che Selin e Tolga sono stati paparazzati insieme e che i giornali scandalistici stanno indicando la sua amica come la nuova fidanzata di Tolga.

Continua il successo di Tradimento

Tradimento è ormai entrata nel cuore del pubblico italiano, proprio come avevano fatto in precedenza altre dizi turche come Terra amara e Endless Love. I dati di ascolto giornalieri premiano questa serie che viene seguita in Tv una media di 2,3 milioni di telespettatori per uno share che oscilla dal 19% al 21%. È anche questo il motivo per il quale Mediaset ha deciso di promuovere Tradimento e mandarla in onda anche la domenica pomeriggio al posto del pomeridiano di Amici.