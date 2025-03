Nelle prossime puntate della soap turca Tradimento, si assisterà al nuovo arresto di Yesim. La donna finirà in prigione per la seconda volta per colpa dell’ex compagno Tarik, il quale la accuserà di aver tentato di rapire la loro figlia Oyku.

Dilek fa narcotizzare Yesim da Ebru

Stanco di vedere la moglie Guzide in compagnia di Sezai, il protagonista Tarik annuncerà di non voler più divorziare durante il processo. Dopo non essere riuscito a convincere Guzide a tornare con lui, l’uomo andrà a vivere in una grande villa con la figlia minore Oyku, avuta dalla relazione extraconiugale con Yesim.

A proposito di quest’ultima, appena saprà del trasferimento dell’ex compagno, si servirà ancora una volta della complicità della zia İlknur per rapire la figlia.

Nel contempo, al centro della scena ci sarà anche la hostess Dilek, la quale scoprirà di aspettare un bambino da Tarik, dopo aver trascorso una notte di passione con lui nell’albergo di proprietà di Behram, appositamente per rimanere incinta. Appena verrà a conoscenza della gravidanza della donna, Yesim non perderà tempo per aggredirla. Dilek si vendicherà di Yesim facendola narcotizzare dalla sua collega Ebru, che accetterà di aiutarla in cambio di denaro. A quel punto, Dilek metterà in atto il suo piano per incastrare Yesim: appena si addormenterà, le scatterà delle fotografie a letto in compagnia di un uomo.

Tarik vieta all’ex compagna di avvicinarsi alla figlia Oyku

Successivamente Dilek ricatterà Tarik in anonimo: lo costringerà a pagare dei soldi, per non far pubblicare le immagini compromettenti della sua ex compagna. Su tutte le furie, Tarik impedirà a Yesim di avvicinarsi alla figlia Oyku con un ordine restrittivo, dopo aver scoperto che frequenta veramente degli uomini ricchi in cambio di denaro come Dilek sosteneva.

Yesim, sempre più sofferente per il distacco dalla figlia, correrà ad abbracciarla appena tornerà dall’asilo. La dura reazione di Tarik non si farà attendere, infatti farà arrestare la sua ex compagna.

Yesim è già stata in prigione

In precedenza Yesim è stata arrestata, dopo che Guzide ha fornito alla polizia le prove che è stata lei ad uccidere la sua migliore amica Burcu in stazione.

L'ex giudice era in cattivi rapporti con la donna. Yesim aveva bruciato davanti a lei tutti i suoi libri solo per farle un dispetto.

A far scagionare Yesim, però, ci ha pensato il compagno Tarik, decidendo di pagare la cauzione di due milioni e mezzo di lire turche per riportarla dalla figlia Oyku.