Umit rischierà la vita nei nuovi episodi di Tradimento, appena sua sorella Guzide lo manderà via di casa per averla spiata per conto di Tarik. Dalle anticipazioni, si evince che il chimico finirà in ospedale in condizioni critiche, dopo essere stato accoltellato per strada.

Umit viene aggredito dopo essere stato cacciato di casa da Guzide

Guzide scoprirà che Umit che era già a conoscenza della relazione extraconiugale tra suo marito Tarik e Yesim. Umit farà infuriare ulteriormente la sorella, quando le dirà di aver nascosto una pistola a casa di Sezai su ordine di Tarik in cambio di un biglietto per andare a trovare la figlia Deniz.

La ex giudice caccerà Umit dalla sua villa, il quale penserà di utilizzare i 5.000 euro ricevuti da Tarik per poter alloggiare in un albergo. Purtroppo l’uomo verrà derubato da un ospite del B&B, che dopo averlo picchiato lo abbandonerà in un vicolo deserto. Prima di perdere i sensi, Umit telefonerà a Guzide senza ricevere alcuna risposta.

Invece di soccorrere Umit, un passante si impossesserà della sua fede e di altri oggetti. Dopo il ricovero, il chimico avrà un infarto ma per fortuna verrà salvato dai medici. Nel contempo Sezai scoprirà che Umit è stato aggredito e si rivolgerà alla polizia per scoprire in quale ospedale si trova.

Ozan ospita Zelis all’insaputa della madre

Al centro dell’attenzione ci sarà anche la relazione tra Ozan e Zelis.

Quest’ultima vorrà rimediare, dopo aver scoperto che sua madre Ilknur e Yesim hanno venduto alcuni beni di Guzide. Appena Ozan la accuserà di aver spiato la sua famiglia, Zelis porterà un collier di contrabbando in Thailandia su ordine di Oltan per procurarsi il denaro da restituire a Guzide. Purtroppo Ilknur utilizzerà i soldi guadagnati dalla figlia per saldare un debito senza dirle niente.

In seguito Ozan farà pace con Zelis e le dirà di aver restituito il denaro alla madre. Tuttavia, la ragazza manderà via di casa Ilknur e Yesim, quando sua madre le dirà di aver speso i suoi soldi.

In seguito, Ozan affronterà Zelis ed esigerà sapere se trasporta dei gioielli all’estero per conto di Oltan. La giovane anche se ammetterà a Ozan il suo coinvolgimento con la faccenda, gli dirà di volerlo aiutare a incastrare l’imprenditore per non essere più ricattata.

Dopo alcuni passi falsi, Zelis verrà braccata dagli scagnozzi di Oltan ma potrà contare sul supporto di Ozan, il quale le darà ospitalità a casa sua all’oscuro della madre Guzide.

Guzide ha scoperto che Umit le ha mentito sul suo lavoro

Per continuare a lavorare nel suo laboratorio, Umit ha ricattato Yesim con un video compromettente. L’uomo ha minacciato di far ascoltare a Tarik la conversazione in cui Yesim e Nihal parlano della truffa ai danni dell’avvocato.

Ben presto, Guzide ha scoperto che Umit le ha mentito, per non averle detto di essere tornato a produrre creme nella vecchia casa.