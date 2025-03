Orlando Bastianelli è il cavaliere che da qualche settimana sta conoscendo Gemma Galgani a Uomini e donne. L'uomo vive a Frascati, ha 58 anni ed è un ex judoka. Orlando ha fatto freccia nel cuore di Gemma ma non ha mai convinto Tina Cipollari, la quale in una delle puntate già registrate (ma non ancora andate in onda su Canale 5), ha effettuato una segnalazione su di lui smascherandolo davanti a tutti.

Chi è Orlando, il cavaliere di Gemma: ha 58 anni ed è un ex judoka

Orlando Bastianelli, il cavaliere di 58 anni giunto lo scorso febbraio a Uomini e donne per conoscere Gemma Galgani, ha attirato sin da subito le critiche da parte di Tina Cipollari.

L'opinionista infatti, non crede che il cavaliere sia realmente interessato alla dama torinese e questo perché, a distanza di settimane, tra i due non è scattato ancora nessun bacio. Nonostante ciò, Gemma sembra trovarsi bene con Orlando, che si è scoperto essere in ex judoka e un ex dipendente della Guardia di Finanza. Attualmente è in pensione e vive a Frascati in provincia di Roma. Non si hanno molte altre informazioni su di lui: ad esempio non si sa se sia mai stato sposato o abbia avuto figli. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 1000 followers.

Tina smaschera Orlando: il cavaliere sta prendendo in giro Gemma

Orlando come già accennato, non ha mai convinto Tina Cipollari la quale, nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda a breve su Canale 5, porterà una segnalazione proprio sul cavaliere.

L'opinionista, secondo quanto riportano le anticipazioni su ciò che è già stato registrato, sosterrà che Orlando sta prendendo in giro Gemma in quanto lui sarebbe già fidanzato con una donna russa da vent'anni. Un brutto colpo per Gemma, che inveirà contro Orlando e scatenerà il caos in studio.

A seguito di quanto rivelato da Tina, Orlando verrà invitato a lasciare lo studio del dating di Maria De Filippi.

Non lo si vedrà più quindi nel parterre del Trono Over.

Un riepilogo delle delusioni di Gemma a Uomini e donne

Gemma Galgani e la veterana di Uomini e donne , presente nel dating dal 2010. La dama, a distanza di così tanti anni, è ancora alla ricerca dell'amore e nel corso degli anni la si è vista spesso alle prese con cocenti delusioni.

La sua prima frequentazione con il cavaliere Ennio non andò a buon fine, così come quella con Giorgio Manetti.

Poi Gemma ci riprovò con Marco Firpo, ma anche tale relazione fini dopo qualche mese per divergenze caratteriali. Fece scalpore nel 2020, la frequentazione della dama con il 26enne Nicola Vivarelli. Anche in quel caso, la conoscenza durò poco. In tempi più recenti, non si può fare a meno di menzionare poi la sua storia con il 50enne Maurizio Guerci.