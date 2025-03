Qualche giorno fa Martina De Ioannon è tornata negli studi di Uomini e donne come ospite e ha rivisto Gianmarco Steri dopo quasi due mesi. Alcuni attenti fan, però, hanno notato che tra i video che l'ex tronista ha pubblicato su TikTok di recente ce ne sarebbe qualcuno dedicato al barbiere: in un post, ad esempio, la 26enne canta "You like my hair" e secondo tanti sarebbe un chiaro riferimento ai complimenti che il suo ex corteggiatore le ha fatto dopo aver visto il suo nuovo taglio di capelli.

I post che incuriosiscono il pubblico

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni delle prossime registrazioni di Uomini e donne (previste per domenica 23 e lunedì 24 marzo), i fan stanno commentando alcune recenti mosse social di Martina.

De Ioannon è stata ospite delle riprese del 18 marzo insieme al fidanzato Ciro, e quel giorno ha rivisto Gianmarco per la prima volta dopo la scelta. In quell'occasione tra i due c'è stato un saluto affettuoso, e poi il tronista si è complimentato con la 26enne per il suo nuovo taglio di capelli (un caschetto).

Qualche giorno dopo sul profilo TikTok della ragazza è apparso un video che tanti fan hanno collegato a quello che le ha detto Steri davanti alle telecamere.

"You like my hair" ("Ti piacciono i miei capelli", ndr) è la prima frase che Martina canta in un post dove sorride compiaciuta, come se volesse lanciare una frecciatina al suo ex corteggiatore.

Martina dopo che Gianmarco le ha fatto i complimenti per il nuovo taglio di capelli#uominiedonne pic.twitter.com/HNdUmpBa7a — call me swarley☾ (@tittihz) March 20, 2025

Le mosse social che attirano l'attenzione

Il 21 marzo scorso, inoltre, Martina ha postato un altro video che alcuni fan di Uomini e donne hanno interpretato come l'ennesima frecciatina a Gianmarco e al percorso che sta facendo da un paio di mesi.

"Dopo di me amori stupidi, povere amanti che hai improbabili e inutili", questo è il passaggio di una canzone che l'ex tronista ha deciso di interpretare mentre mangiava.

Secondo alcuni utenti di X, anche questo filmato sarebbe stato pensato e pubblicato per punzecchiare il ragazzo che ha accettato il trono subito dopo non essere stato scelto.

Ovviamente Martina non ha né confermato né smentito la teoria secondo la quale starebbe lanciando frecciatine social a Steri, anche perché il fidanzato Ciro potrebbe non esserne contento.

Il parere degli spettatori

Tra i fan di Uomini e donne, dunque, c'è chi è convinto che Martina non perderebbe l'occasione per provocare Gianmarco tramite i social.

"Ma ci rendiamo conto?", "Quanto se la tira questa ragazza", "Ormai lei e Ciro campano di TikTok", "Questa se la poteva evitare", "Non le date l'importanza che vuole", "Quanto è ridicola", "Anche il TikTok sui capelli dopo l'ospitata in studio era riferito a lui", "Sta prendendo in giro Gianmarco con la complicità del fidanzato", "Lei canta -ti piacciono i miei capelli - dopo che Gianmarco le ha fatto i complimenti per il nuovo taglio, mah", si legge su X in questi giorni.