Due protagoniste storiche de La Promessa hanno lasciato il cast della soap iberica. Jana e Cruz sono uscite di scena in modo inaspettato nelle ultime puntate andate in onda in Spagna. Per Jana Exposito, interpretata da Ana Garcés, il finale è stato tragico: è morta in seguito a un colpo di arma da fuoco. Cruz, interpretata da Eva Martín, è finita in carcere, accusata dell'omicidio di sua nuora. Intanto, sui social ufficiali della soap sono apparsi i saluti delle attrici e le ultime interviste rilasciate dopo gli ultimi ciak.

Jana muore a La Promessa: l'addio di Ana Garcés

Jana non ha avuto un lieto fine ne La Promessa. Negli ultimi giorni, in Spagna sono stati trasmessi episodi speciali nei quali Exposito è rimasta gravemente ferita da un colpo di arma da fuoco. Dopo giorni di agonia, Jana ha perso la vita, lasciando Manuel, Curro e tutti i suoi amici disperati.

L'attrice Ana Garcés ha girato le ultime scene ricevendo un saluto speciale dalla troupe e dal cast. Come condiviso sull'account Instagram ufficiale della soap opera, l'attrice ha girato l'ultima scena seduta sugli scalini della tenuta in vestaglia e, dopo l'ultimo ciak, è stata raggiunta dai colleghi che per anni hanno trascorso le giornate insieme a lei.

L'interprete poi è scoppiata a piangere per la fine della sua avventura sul set.

Cruz viene arrestata: l'addio di Eva Martín ne La Promessa

Anche Cruz non ha avuto un lieto fine ne La Promessa. Dopo anni di sotterfugi e crimini, per la marchesa è arrivato il momento di scontare i suoi giorni dietro le sbarre. Infatti Cruz è stata arrestata con l'accusa di aver sparato a Jana.

Dunque anche per l'attrice Eva Martín è giunto il momento di dire addio al set della soap iberica. Pure per lei c'è stato un saluto speciale da parte dei suoi colleghi, che hanno condiviso per anni il set insieme a lei. L'attrice ha ricevuto un lungo applauso e un mazzo di fiori dai colleghi.

Un riepilogo delle puntate in onda in Italia: Pia si è nascosta nella grotta

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, invece i due personaggi sono ancora al centro delle trame. In particolare Jana ha continuato a essere in pensiero per Manuel e Curro, che da qualche mese stanno combattendo al fronte.

Nel frattempo Pia ha finto di essere morta per sfuggire alla vendetta di Gregorio. Il marito della domestica, però, ha nutrito sospetti sul decesso di sua moglie, stringendo un'alleanza con Petra. La governante, infatti, ha sospettato che Pia non fosse realmente morta, informando Gregorio dei suoi dubbi in merito alla vicenda. Castillo si è quindi recato nel paese della consorte e ha verificato le condizioni della tomba, trovandola vuota.

Nel frattempo, Catalina ha continuato a frequentare Adriano, mentre Martina è stata aggredita dalla sua compagna di stanza Juana nel sanatorio.