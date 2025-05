Santos confiderà a Petra il suo piano contro Marcelo nella puntata de La Promessa in onda domenica 1 giugno: "Gli do istruzioni sbagliate e lui deve faticare il doppio".

Maria temerà che non ci sia futuro per lei e Salvador, ma Jana proverà a rincuorarla. Nel frattempo, Petra spiegherà a Santos che più dei soldi è importante guadagnare la fiducia dei signori e farli sentire in debito con loro.

Maria sentirà la mancanza di Salvador

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che non saranno giorni facili per Maria. La ragazza si sentirà in colpa pensando che la marchesa ha bloccato le nozze di Jana a causa del suo diario.

A tormentare Maria, però, non sarà solo questo. La cameriera, infatti, si lascerà andare alla nostalgia ricordando Salvador. Maria sentirà la mancanza del suo fidanzato e si confiderà con Jana che sarà pronta ad ascoltarla. "Non so se ci sarà posto per me nella vita di Salvador", dirà Maria a Jana, spiegando che non riesce a vedere il ragazzo quando vuole. "Lo sento così lontano", dirà Maria con tristezza, temendo che la sua storia stia naufragando. Anche Jana avrà i suoi problemi e spiegherà alla sua amica che i marchesi non vogliono assolutamente accettare la sua relazione con Manuel. La cameriera sarà convinta che per lei e il marchesino ormai non ci sia più futuro, ma Maria proverà ad essere più ottimista.

Petra e Santos alleati contro Marcelo

Nella puntata de La Promessa di domenica 1 giugno, Santos e Petra saranno più complici che mai. La governante spiegherà al valletto che accontentare i nobili non è solo una questione di denaro. Petra rivelerà a Santos che fare dei piaceri ai marchesi significa farli sentire in debito e questo vale più di qualsiasi cifra. Petar si riferirà al diario di Maria che ha permesso, grazie a loro, di mettere Cruz a conoscenza delle nozze segrete di Jana e Manuel. Far saltare le nozze del marchesino, tuttavia, non sarà l'unico obiettivo di Petra e Santos che avranno nel mirino Marcelo. A questo proposito, Santos confiderà di aver trovato un ottimo piano per mettere in difficoltà l'apprendista.

"Gli do istruzioni sbagliate e lui deve faticare il doppio", dirà Santos a Petra che sarà divertita dalla sua astuzia.

Marcelo assunto senza esperienza

Nelle puntate precedenti, Teresa ha presentato a tutti Marcelo come suo marito. La cosa ha infastidito molto Petra che ha visto suo figlio Feliciano essere sostituito in poco tempo dalla sua ex fidanzata. La governante non ha perdonato a Teresa di essersi rifatta una vita a pochi mesi dalla tragica morte di Feliciano. Petra, delusa, ha dichiarato guerra alla sua ex nuora e soprattutto a Marcelo che è stato assunto a La Promessa senza alcun merito e alcuna esperienza. Il giovane, già goffo nel lavoro, non ha vita facile a causa di Petra e Santos, sempre pronti a rimproverarlo e a metterlo in cattiva luce con i signori.