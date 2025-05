La scelta di Gianmarco Steri è ormai nota da oltre due settimane, ovvero da quando è stata registrata negli studi di Uomini e donne, ma i fan non sanno ancora cosa ha detto il tronista prima di dichiararsi a Cristina Ferrara. Il promo della puntata che sarà trasmessa la sera del venerdì 30 maggio, però, ha anticipato parte del discorso che il barbiere ha fatto il giorno in cui ha concluso la sua lunga esperienza nel dating-show.

Le dichiarazioni davanti alle telecamere

Nelle scorse ore su Canale 5 ha cominciato ad andare in onda la pubblicità della puntata che chiuderà l'edizione 2024/2025 di Uomini e donne, quella interamente dedicata alla scelta di Gianmarco.

Le anticipazioni che sono contenute in questo promo sono soprattutto dei momenti che hanno preceduto l'incontro tra il tronista e le sue corteggiatrici: nel video si vede l'ingresso in studio di Steri, le lacrime che ha versato durante la giornata e il modo con cui l'hanno festeggiato i suoi amici dopo il "sì" di Cristina (che però non è mai inquadrata esattamente come Nadia per non rovinare l'effetto sorpresa).

Alla fine del filmato, inoltre si sente parte del discorso che il 29enne ha fatto prima di scegliere e quindi prima di concludere la sua lunga esperienza nel dating-show.

Con la voce rotta dall'emozione Gianmarco ha detto: "Non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sicuramente ne esco convinto e consapevole che senza amore non si vive".

L'attesa dei telespettatori

I fan di Uomini e donne dovranno aspettare il 30 maggio per vedere tutto quello che è successo durante la scelta di Gianmarco, che è stata registrata quasi tre settimane fa (domenica 11).

"Recuperatemi", "Io sono felice come Enzakkione in questo promo", "Quando era vestito bene lui", "Aspetto con i pop corn in mano", hanno commentato alcuni utenti di X dopo aver visto il video con le anticipazioni della puntata in cui il tronista si legherà a Cristina.

Presto il ritorno sui social

Al termine della puntata di venerdì 30 maggio, Gianmarco e Cristina potranno cominciare a condividere emozioni e foto inedite con i loro tanti fan.

Da quando è stata registrata la scelta, infatti, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne hanno fatto di tutto per non farsi vedere insieme nel rispetto delle regole del programma.

Per quanto riguarda l'attività social, invece, in questi giorni Steri sta ripostando le storie Instagram di chi sta sponsorizzando l'appuntamento in prima serata del quale sarà assoluto protagonista.