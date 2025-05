Le anticipazioni di Tradimento rivelano che İpek non si concentrerà soltanto sulla sua vendetta contro Güzide. Nelle prossime puntate, la ragazza inizierà infatti un gioco parallelo per sedurre Oltan, verso il quale sentirà una fortissima attrazione. L'imprenditore, padre di Tolga, non resterà insensibile al suo fascino e finirà per lasciarsi coinvolgere. Ma l'intesa tra i due non passerà inosservata e, come prevedibile, darà vita a una coppia tanto esplosiva quanto pericolosa.

Tradimento, anticipazioni 2^ stagione: Ipek si scontra con suo padre Sezai

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai aprirà finalmente gli occhi su sua figlia. L'uomo infatti scoprirà, grazie a Yeşim, che İpek ha tentato di investire Güzide. Sconvolto, l’avvocato affronterà la figlia per ottenere spiegazioni, ma lei continuerà ad accusare Güzide di essere la causa del suicidio della madre. L'uomo però non riuscirà ad avercela con sua figlia e farà il possibile per calmarla, convinto che possa curarla e farla rinsavire.

Con la complicità silenziosa della sua ex tata Neva, İpek metterà Sezai davanti a una scelta impossibile. Sezai dovrà infatti scegliere tra lei e Güzide. Temendo un’escalation imprevedibile, l'uomo proverà a calmarla, assicurandole che sarà sempre al suo fianco.

Una dichiarazione che İpek interpreterà come una vittoria su tutta la linea.

Tradimento 2: Oltan salva la vita di una famiglia

Intanto, İpek continuerà ad avvicinarsi a Oltan sfruttando la posizione ottenuta nella sua azienda. Arriverà persino a incastrare un collega per un grave illecito, spingendo Oltan a invitarla a un evento pubblico. Ma sarà durante il tragitto che accadrà l’impensabile: i due assisteranno a un terribile incidente stradale.

Oltan interverrà senza esitare, salvando una famiglia prima dell’esplosione dell’auto. Questo gesto eroico farà crescere ancor di più la stima e l’attrazione di İpek per lui. E non passerà molto prima che tra loro scocchi la scintilla.

Ipek conquista Oltan

Quella stessa sera, in albergo, İpek troverà il coraggio di baciare Oltan. Lui non la respingerà, anzi ricambierà con trasporto. I due finiranno per passare la notte insieme, dando inizio a una relazione che potrebbe cambiare ogni equilibrio. Tuttavia, İpek sceglierà di non raccontare nulla né ad Azra né a Serra, anche se entrambe sospetteranno qualcosa.

La ragazza, ormai presa da Oltan, deciderà di restargli accanto anche nei momenti più difficili, come quando Tolga e Selin si troveranno a dover affrontare una perdita devastante: la morte della piccola Zeynep, la neonata che avevano appena accolto in affido.