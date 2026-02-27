Le trame delle puntate spagnole de La Promessa raccontano che Curro sospetterà che sua madre adottiva stia impazzendo nuovamente. I sospetti del ragazzo si riveleranno fondati quando Eugenia sparerà ad Adriano per poi rapire il piccolo Andres, portando sopra un'alta roccaforte.

Curro crede che Eugenia stia perdendo la ragione

La presenza di Eugenia a La Promessa inizierà a destare la preoccupazione di molti. La donna dirà di sapere l'identità del padre di Angela. Leocadia, a questo punto, convincerà Lorenzo a far impazzire la donna, aggiungendo delle gocce di laudano alle sue bevande.

La dartklady inoltre farà credere ad Eugenia che Catalina sia gelosa del legame che ha instaurato con Andres. La marchesina inizierà ad avere paura della vicinanza sorta tra la zia e il bambino appena partorito. Curro, intanto, penserà che sua madre adottiva stia perdendo nuovamente la ragione grazie al piano organizzato da Lorenzo e Leocadia. L'ex baronetto convincerà Alonso a farlo rimanere con Eugenia durante il battesimo di Andres e Rafaela per impedirle di disturbare la cerimonia.

Eugenia spara ad Adriano, rapisce Andres e poi si lancia nel vuoto

Eugenia capirà di essere stata allontanata e per questo scapperà con la pistola di Lorenzo verso la residenza scelta per il battesimo dei gemelli.

La presenza della donna rappresenterà un vero pericolo per tutti gli ospiti. Eugenia accuserà tutti di averla esclusa nuovamente dalla famiglia e irritata farà esplodere un colpo di pistola verso Lisandro. Lo sparo finirà per ferire Adriano, che verrà portato in ospedale da Romulo in preda ad una grave emorragia.

Eugenia approfitterà del trambusto per rapire Andres e scappare in un'altissima roccaforte dando l'impressione di volersi gettare giù. Fortunatamente Curro eviterà il peggio correndo sul posto. L'ex baronetto salverà la vita del nipote a differenza della madre adottiva che si lancerà nel vuoto. Eugenia esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di Curro. Una morte improvvisa provocata dalla cattiveria di Leocadia e Lorenzo che farà soffrire parecchio il fratello di Jana che troverà consolazione in Angela.

Tono ha fatto perdere le proprie tracce

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine febbraio su Rete 4, Catalina e Adriano sono riusciti a convincere Padre Samuel a celebrare segretamente il loro matrimonio. Intanto la preoccupazione di Simona è cresciuta quando ha scoperto che Manuel ha mandato il figlio a Valverde con dei soldi per l'acquisto di alcuni macchinari per la costruzione di alcuni motori aerei. Tono ha fatto perdere le proprie tracce, gettando nella preoccupazione la madre ed il marchesino.