La prima settimana di marzo si apre con un'aria diversa, quella voglia di cambiamento che solo l'uscita dall'inverno sa regalare. La ♎ Bilancia si prende la scena con una settimana davvero brillante, mentre il ♉ Toro scopre che certe attese stanno finalmente per dare i loro frutti. Occhio al ♌ Leone, che potrebbe trovarsi a fare i conti con qualche tensione di troppo, e ai ♓ Pesci, che in questi giorni sentiranno tutto con un'intensità fuori dal comune. Marzo è appena iniziato e già promette scintille: scoprite dove si posiziona il vostro segno.

L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo: Capricorno in cerca di equilibrio, sorprese inaspettate per il Sagittario

12° ♌ Leone ⭐½ — Marzo non parte col piede giusto per voi, inutile girarci intorno. Avete quella sensazione di dover dimostrare qualcosa a tutti, ma nessuno sembra guardare nella vostra direzione. Sul lavoro potreste sentirvi sottovalutati, magari per un progetto che non ha ricevuto l'attenzione che meritava. In amore serve pazienza: il partner potrebbe sembrare distante, ma forse ha semplicemente la testa altrove. Prendetevi qualche momento per voi, anche solo una passeggiata dopo cena. Non forzate nulla, questa settimana è fatta per resistere, non per brillare.

11° ♋ Cancro ⭐⭐ — Settimana un po' sottotono, ve ne accorgerete già da lunedì.

C'è una stanchezza emotiva che vi trascinate da febbraio e che marzo non ha ancora spazzato via. Qualcuno di voi potrebbe ricevere una notizia che non era quella sperata, forse legata a una questione burocratica o a una risposta che tardava ad arrivare. In coppia fate attenzione a non riversare il nervosismo sul partner. Un consiglio? Cucinate qualcosa che vi piace davvero, anche un piatto semplice: il comfort food per voi è terapeutico più di qualsiasi altra cosa.

10° ♈ Ariete ⭐⭐ — L'ingresso in marzo vi trova irrequieti. Avete mille idee ma poca voglia di mettervi lì a pianificare, e questo potrebbe crearvi qualche intoppo a lavoro, soprattutto a metà settimana. Potreste scontrarvi con un collega o con una scadenza che avevate sottovalutato.

In amore c'è fermento, ma non necessariamente quello buono: i single rischiano di prendere una sbandata passeggera, quelli in coppia di accendere discussioni per sciocchezze. Verso il weekend le acque si calmano un po'. Provate a contare fino a dieci prima di rispondere a caldo, vi risparmierete un bel po' di guai.

9° ♑ Capricorno ⭐⭐½ — Marzo vi chiede di rallentare, ma voi non siete esattamente il tipo che sa farlo. Questa settimana oscilla tra momenti di grande lucidità e altri in cui vi sentite come se camminaste nella nebbia. Al lavoro potreste dover rivedere una strategia che davate per consolidata. Non è un fallimento, è un aggiustamento. In amore c'è bisogno di gesti concreti: meno parole, più fatti.

Se state pensando a quella persona da un po', forse verso giovedì o venerdì troverete il momento giusto per fare un passo. Il fisico regge, ma lo stress si accumula nelle spalle: scioglietele ogni tanto.

8° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐ — Settimana nella media, ma con qualche sprazzo interessante. I primi giorni saranno un po' confusi, avrete la sensazione di dover fare troppe cose contemporaneamente senza riuscire a chiuderne nessuna. Poi da mercoledì qualcosa si sblocca, magari una telefonata o un messaggio che rimette le cose in prospettiva. In amore siete frizzanti come sempre, ma attenzione a non disperdere energie tra troppi interessi. Chi è in coppia potrebbe riscoprire il piacere di una serata tranquilla a casa.

Le finanze sono stabili, anche se un acquisto imprevisto potrebbe tentarvi verso il weekend.

7° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐ — Marzo vi accoglie con un'energia strana, come se qualcosa sotto la superficie stesse per emergere. E probabilmente è così. Questa settimana potreste finalmente chiarire una situazione che vi teneva in sospeso da settimane, forse con una persona che conta molto per voi. Il lavoro procede senza scossoni, ma voi volete di più e lo sapete. Nei prossimi giorni iniziate a seminare, senza fretta. Il corpo vi chiede attenzione: se avete trascurato il sonno nell'ultimo periodo, questa è la settimana giusta per recuperare. Non sottovalutate il potere di due notti dormite bene.

6° ♍ Vergine ⭐⭐⭐½ — L'inizio di marzo vi porta una discreta dose di chiarezza mentale.

Finalmente vedete le cose per quello che sono, senza filtri e senza complicazioni inutili. Al lavoro questo si traduce in decisioni rapide e azzeccate, soprattutto nella prima parte della settimana. In amore siete meno critici del solito, e il partner se ne accorgerà. I single potrebbero fare un incontro interessante in un contesto che non si aspettavano, magari durante una commissione banale. Verso il weekend concedevi qualche piccolo piacere: un dolce, un libro nuovo, qualcosa che nutra lo spirito oltre che la mente.

5° ♒ Acquario ⭐⭐⭐½ — Dopo un febbraio che vi ha messo alla prova, marzo vi restituisce un po' di leggerezza. Questa settimana vi sentirete più liberi di esprimervi, sia al lavoro che nelle relazioni.

Potreste avere un'intuizione brillante intorno a martedì o mercoledì, una di quelle idee che vi vengono sotto la doccia e che poi si rivelano geniali. In amore c'è voglia di novità: chi è in coppia potrebbe proporre qualcosa di diverso dal solito, chi è single farà bene a dire di sì a quell'invito che stava per rifiutare. Unico neo: non trascurate l'alimentazione, che ultimamente è un po' disordinata.

4° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐ — Marzo vi sorprende subito con una bella notizia, o quantomeno con una sensazione di ottimismo che non sentivate da un po'. La settimana parte forte e non cala: al lavoro potreste ricevere una proposta interessante o un riconoscimento che aspettavate. In amore siete travolgenti, forse anche troppo.

Chi vi sta accanto potrebbe avere bisogno di respirare ogni tanto, ricordatevelo. I single hanno una settimana propizia per gli incontri, soprattutto nel weekend. Il fisico è in gran forma, approfittatene per riprendere quell'attività che avevate abbandonato.

3° ♓ Pesci ⭐⭐⭐⭐ — Siete nel vostro mese e si sente. Questa prima settimana di marzo vi avvolge come una coperta calda, con emozioni intense ma piacevoli. Potreste commuovervi per una sciocchezza o sentire un'empatia fuori dal comune verso chi vi circonda. Sul lavoro la vostra creatività è al massimo: se avete un progetto nel cassetto, tiratelo fuori adesso. In amore vivrete momenti di dolcezza rara, quelli che poi vi ricordate a distanza di mesi.

Un consiglio: scrivete quello che sentite, anche solo due righe su un foglio. Vi farà bene rileggere queste parole tra qualche tempo.

2° ♉ Toro ⭐⭐⭐⭐½ — L'arrivo di marzo vi porta finalmente quello che febbraio vi aveva solo promesso. La settimana è solida, concreta, piena di piccole soddisfazioni che messe insieme fanno una grande settimana. Al lavoro tutto procede con una fluidità che quasi vi insospettisce, ma fidatevi: ve lo meritate. Potreste chiudere un accordo o completare qualcosa su cui lavoravate da tempo. In amore c'è stabilità e passione in parti uguali, una combinazione rara per voi che spesso tendete a privilegiare la sicurezza. Il benessere è ottimo, concedetevi una cena fuori senza sensi di colpa.

1° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐⭐⭐ — Eccovi in cima, e non per caso. Marzo si apre per voi come un sipario su un palcoscenico tutto vostro. La settimana è semplicemente radiosa: al lavoro tutto scorre con una naturalezza disarmante, le relazioni con i colleghi sono al top e potreste ricevere un feedback che vi riempie d'orgoglio. In amore vivrete quella complicità che fa battere il cuore anche dopo anni di relazione. I single? Preparatevi, perché qualcuno potrebbe entrare nella vostra vita nel modo più inaspettato, magari proprio quando avevate smesso di cercare. Vi sentite bene nel corpo e nella mente, avete quell'energia contagiosa che fa venire voglia a tutti di starvi accanto. Godetevi ogni singolo momento di questa settimana, perché è tutta vostra.