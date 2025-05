Nelle nuove puntate della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 prossimamente, la signora Mualla Dicleli non avrà altra scelta se non quella di accettare la morte del figlio Behram, dopo aver sperato in un miracolo.

All'oscuro dei suoi familiari e della nuora Oylum, la donna trasferirà il corpo senza vita del figlio in una seconda residenza, per poterlo seppellire lontano da sguardi indiscreti.

Mualla fa credere a Nazan di portare Behram in una clinica all'estero

Dopo essere stato ferito gravemente in pieno petto da un sicario ingaggiato dalla cognata Zelis, Behram è entrato in coma.

Anche se i medici hanno dichiarato la morte cerebrale di suo figlio, Mualla ha deciso di tenerlo in vita attaccato a dei macchinari nella sua stessa villa. Dalle anticipazioni turche, si evince che Behram non si risveglierà, quindi la signora Dicleli, seppur disperata, si rassegnerà.

A quel punto, all'insaputa della nuora e dei nipoti Nazan e Kahraman, Mualla approfitterà dell'occasione in cui si troverà da sola a casa, per trasferire la salma di Behram in un altra casa. Prima però, la donna ingannerà Nazan, facendole credere di aver deciso di portare il figlio in una clinica all'estero, per farlo sottoporre a una cura sperimentale che potrebbe salvargli la vita.

Mualla offre il suo aiuto a Oylum per divorziare da Behram

In realtà, Mualla seppellirà Behram nel giardino della sua seconda abitazione in gran segreto, servendosi come sempre dell'aiuto dei suoi fidati scagnozzi.

Successivamente, al suo ritorno in città, la donna attuerà uno dei suoi piani, sia per impedire alla nuora Oylum di andarsene via dalla sua villa, ma soprattutto per non farla tornare tra le braccia dell'ex fidanzato Tolga. Dopo aver assistito ad un avvicinamento tra Oylum e Kahraman, Mualla sarà determinata a farli sposare per far rimanere sua nuora nella sua famiglia. Quindi, la signora Dicleli fingerà di nutrire ancora speranze di poter salvare il figlio e offrirà il suo aiuto a Oylum per divorziare da Behram.

Mualla ha separato il nipote Can dalla nuora Oylum

Dopo aver rapito il nipote Can per ben due volte, la nonna Mualla ha costretto la nuora Oylum a vivere sotto il suo stesso tetto, per potersi ricongiungere con il figlio, allontanandola quindi dalla sua famiglia. In seguito, la signora Dicleli ha separato nuovamente il bambino dalla madre facendola disperare, dopo aver visto un filmato della rissa tra il nipote Kahraman e Tolga, l'ex fidanzato di Oylum. Nonostante Kahraman si sia scontrato con lei in difesa di Oylum, Mualla è stata irremovibile, visto che ha continuato a trattenere il piccolo Can con sé.