Le trame turche di Tradimento rivelano che Guzide offrirà ospitalità ad Hakan, credendo che si tratti del suo vero figlio. Quest'ultimo rivelerà subito la sua vera natura quando si impossesserà degli oggetti di valore dell'ex giudice. Il ragazzo verrà arrestato in seguito ad uno scontro con Ozan.

Guzide accetta di ospitare Hakan a casa sua

Sezai aiuterà Guzide a recuperare la liste dei cinque bambini, nati nello stesso giorno di Oylum. Dopo aver scartato un primo candidato, l'ex giudice conoscerà Hakan, da tempo rinchiuso in galera per aver commesso dei gravissimi reati.

La donna seppur spaventata noterà una certa somiglianza tra Ozan e Hakan, che darà il suo consenso per effettuare il test del Dna prima di essere ferito gravemente durante una rissa in galera. Guzide, a questo punto, contatterà un chirurgo disponibile a salvare la vita al suo presunto secondogenito. La donna accetterà di ospitare il ragazzo in casa sua per tutto il tempo della sua convalescenza. Ma la convivenza si rivelerà molto difficile perché Ozan non accetterà la presenza di Hakan. Allo stesso tempo, Umit si dimostrerà felice di aver acquisito un nuovo nipote, tanto da avvicinarsi sempre di più a lui.

Hakan si impossessa di tutti i gioielli e oggetti elettronici di Guzide

Un giorno, Umit rivelerà di fronte ad Hakan la password per accedere al conto corrente di Guzide.

Il pubblico scoprirà la vera natura dell'ex detenuto, che approfitterà di un momento di distrazione del comico per mettere le mani sul conto corrente dell'ex giudice. Hakan inoltre si impossesserà di tutti i gioielli e oggetti elettronici all'interno della casa prima di far perdere le proprie tracce. Guzide sorpresa capirà che il ragazzo l'ha presa in giro e si augurerà che non sia il figlio che sta cercando da tempo. Per scappare dalla giustizia, Hakan si nasconderà nello scantinato dell'ex giudice dove verrà ritrovato dalla governante Zeynep. Quest'ultima verrà messa in salvo da Ozan, che darà l'allarme. Hakan verrà nuovamente arrestato mentre Guzide scoprirà che non si tratta del suo vero figlio.

Kahraram ha baciato Oylum durante un momento di debolezza

Negli attuali appuntamenti di Tradimento appena andati in onda su Canale 5, Ipek ha accusato Guzide di aver provocato la morte della madre nel corso di una cena. Naman ha provato a parlare con Sezai per dirgli che la ragazza ha probabilmente un conto in sospeso con Guzide ma lui ha voluto crederci.

Kahraman, intanto, è riuscito a convincere sua zia Mualla a riportare a casa Oylum per farla stare con Can. Il ragazzo accusato un momento di fragilità ha baciato la ballerina sulla bocca. Allo stesso tempo, Oylim ha chiamato la madre Guzide per non pensare al momento di passione appena avvenuto col cugino di Behram.