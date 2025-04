I medici dichiareranno la morte cerebrale di Behram nella puntata di Tradimento di sabato 26 aprile e Oylum dovrà decidere se autorizzare lo spegnimento dei macchinari che lo tengono in vita.

Le anticipazioni rivelano che Mualla non si rassegnerà all'idea di perdere suo figlio e, dopo aver aggredito Oylum, porterà Behram alla villa. Il medico non lascerà alcuna speranza per il risveglio di Behram, ma Mualla non potrà accettare la realtà e si prenderà cura di suo figlio come se potesse migliorare.

Le condizioni di Behram precipiteranno

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Behram sarà in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile al petto.

Le condizioni del giovane non miglioreranno e Oylum riceverà una telefonata dall'ospedale, che la metterà immediatamente in allarme. Il medico spiegherà a Guzide e sua figlia che Behram ha perso tutte le funzioni cerebrali ed è in vita solo perché i macchinari stanno facendo funzionare i polmoni. Il professore sarà chiaro: l'unica cosa da fare è dichiararne la morte cerebrale e cessare i trattamenti che lo tengono in vita. L'ultima decisione spetterà a Oylum, ma Mualla non starà a guardare. Appena la donna ritornerà a Istanbul, e riceverà la notizia, si precipiterà in ospedale. Qui ci sarà Oylum in lacrime, indecisa su cosa fare, perché i macchinari potrebbero servire a qualcuno che ha qualche possibilità di svegliarsi.

Mualla sarà furiosa e intimerà a Oylum di non toccare suo figlio. "Non vi lascerò spegnere le macchine", urlerà disperata, "mio figlio è ancora vivo". Mualla si scaglierà contro Oylum e la inviterà a pensare a suo padre biologico prima di occuparsi della vita degli altri.

Oylum tormentata dal suo oscuro passato

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 26 aprile, Mualla farà trasferire Behram alla villa, attrezzandola con tutti i macchinari necessari.

Nazan parlerà con il medico, che non lascerà alcuna speranza per il risveglio del ragazzo. "Solo un miracolo potrebbe farlo riprendere", dirà, "non è possibile". Tuttavia, Mualla non vorrà rassegnarsi all'idea di perdere suo figlio e continuerà a occuparsi di lui come se dovesse svegliarsi da un momento all'altro. Nel frattempo, Oylum non potrà fare a meno di ripensare alle parole di Mualla che l'ha accusata di non avere dei genitori.

La ragazza sarà tormentata dalle domande sulle sue origini e non riuscirà a trovare nessuna risposta.

Perché Behram è in coma

Nelle puntate precedenti, un sicario ha fatto fuoco contro Behram mentre si trovava fuori dall'ospedale. Oylum era in gravi condizioni dopo un brutto incidente e lui ha dovuto scegliere se salvare lei o il bambino. Il medico ha messo Behram di fronte a una scelta difficile e lui alla fine ha scelto di dare priorità alla vita di Oylum. Subito dopo, Behram è uscito a prendere una boccata d'aria ed è stato colpito al petto da un proiettile. Guzide ha assistito a tutta la scena e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Behram è stato operato, ma i medici hanno lasciato sin da subito poche speranze ai suoi cari. Oylum ha saputo tutto solo in un secondo momento, quando si è ripresa completamente, e ha pianto per suo marito, implorandolo di svegliarsi.